Landesliga-Krimi: Zülpich-Gastspiel live im Radio

– Foto: Michael Schnieders

Was für ein Herzschlagfinale! In der Redaktion wurde gespannt auf die Zahlen geblickt. Wenn der ostbelgische Sender „Radio Sunshine“ künftig neben der Alemannia auch die Plätze der Region unsicher macht, entscheidet ihr über das Mikrofon – und dieses Mal war es ein echtes Foto-Finish.

Die Entscheidung ist gefallen: Radio Sunshine wird live in Ausschnitten aus Verlautenheide berichten! Das Duell zwischen der Eintracht und dem TuS Chlodwig Zülpich hat mit 24,5 % das Rennen gemacht. Kein Wunder, schließlich steckt in der Partie eine Menge Pfeffer. Für die Gäste aus Zülpich ist der Vize-Platz und damit der potenzielle Aufstieg in die Mittelrheinliga zum Greifen nah – nur ein mickriger Zähler fehlt. Die Fans erinnern sich zudem nur zu gerne an das furiose 5:3-Spektakel aus dem Hinspiel. Wir dürfen uns also auf eine packende Übertragung freuen!

Insgesamt sind stolze 421 Stimmen bei uns eingegangen. Lange Zeit sah es nach einem Patt aus, doch am Ende hat sich die Landesliga den Platz an der Sonne gesichert.

Dahinter ging es so eng zu wie in einer gut besuchten Stadionwurst-Schlange. Sowohl das Verfolgerduell der Mittelrheinliga zwischen der Avramovic-Elf aus Vichttal und dem SSV Merten als auch der Überlebenskampf des FC Roetgen in der Bezirksliga landeten bei exakt 21,4 %. Nur ein paar Klicks haben hier den Ausschlag gegeben.

Hier ist die Auflösung:

Eintracht Verlautenheide – TuS Chlodwig Zülpich (Landesliga 2): 24,5 %

VfL Vichttal – SSV Merten (Mittelrheinliga): 21,4 %

FC Roetgen – Rhenania Richterich (Bezirksliga 4): 21,4 %

DJK Arminia Eilendorf – SC Berger Preuß (Kreisliga A): 18,1 %

DJK FV Haaren – FC Concordia Oidtweiler (Bezirksliga 4): 14,7 %

Diese Spiele standen zur Auswahl

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr FC Roetgen Roetgen Rhenania Richterich Richterich 15:00 live PUSH

FC Roetgen – Rhenania Richterich (Bezirksliga 4)

Im Überlebenskampf der Bezirksliga zählt für den FC Roetgen derzeit jeder Zähler. Die Bilanz der Rückrunde macht Mut: Mit einem Sieg und drei Unentschieden hat der Tabellendreizehnte bereits sechs Punkte eingefahren und bewiesen, dass er im Abstiegskampf angekommen ist. Mit Rhenania Richterich gastiert nun ein Team, das mit 27 Punkten jenseits von Gut und Böse im Mittelfeld rangiert. Roetgen sinnt dabei auf Wiedergutmachung für die deutliche 0:4-Abfuhr, die man im ersten Saisonvergleich gegen die Capellmann-Elf hinnehmen musste.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr DJK Arminia Eilendorf Eilendorf SC Berger Preuß Berger Preuß 15:00 PUSH

DJK Arminia Eilendorf – SC Berger Preuß (Kreisliga A Aachen)

In der Kreisliga A Aachen richtet sich der Blick in den Tabellenkeller. Für Absteiger Arminia Eilendorf wird die Luft dünner: Das Schlusslicht rangiert mit 14 Zählern auf dem letzten Platz, hat das rettende Ufer – derzeit besetzt vom Burtscheider TV – bei nur vier Punkten Rückstand aber noch in Sichtweite. Im Duell gegen den SC Berger Preuß soll nun die Wende gelingen. Besonders motivierend: Das traumatische „Last-Second-Gegentor“ aus dem Hinspiel ist noch nicht vergessen. Mit einem Heimsieg könnte die Arminia die „rote Laterne“ endlich abgeben.

So., 12.04.2026, 15:30 Uhr VfL Vichttal VfL Vichttal SSV Merten SSV Merten 15:30 live PUSH

VfL Vichttal – SSV Merten (Mittelrheinliga)

Es ist das Verfolgerduell der Mittelrheinliga: Der VfL Vichttal lauert mit fünf Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Bergisch Gladbach auf Platz zwei. Doch die Aufgabe am Wochenende hat es in sich, denn der SSV Merten reist als Tabellenfünfter an. Die Kilic-Truppe hat bereits im Herbst bewiesen, dass sie dem VfL gefährlich werden kann, als sie Vichttal mit einem 2:1-Sieg wichtige Punkte im Titelrennen kostete. Während die Avramovic-Elf auf Revanche drängt, visiert Merten den nächsten Prestigeerfolg an, um den Platz in der Spitzengruppe zu zementieren.

Eintracht Verlautenheide – TuS Chlodwig Zülpich (Landesliga Staffel 2)

Besondere Brisanz liegt über der Partie in Verlautenheide: Da in dieser Saison aufgrund der günstigen Konstellation in den oberen Ligen voraussichtlich auch der zweite Rang zum Aufstieg in die Mittelrheinliga berechtigt, ist der TuS Chlodwig Zülpich hochmotiviert. Nur ein Zähler trennt die Gäste vom begehrten Vize-Platz. Für die Eintracht hingegen, im Vorjahr noch knapp am Aufstieg gescheitert, ist der Zug nach ganz oben bereits abgefahren. Dennoch verspricht die Paarung Unterhaltungswert – das furiose 5:3-Spektakel aus dem Hinspiel ist den Fans noch in bester Erinnerung.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr DJK FV Haaren Haaren FC Concordia Oidtweiler Oidtweiler 15:00 live PUSH