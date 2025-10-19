Landesliga-Kracher live im Stream & Ticker: Budberg holt 0:3 auf

Der 10. Spieltag der Landesliga Niederrhein, Gruppe 2, bietet das Topspiel schlechthin: Tabellenführer SV Budberg empfängt Verfolger VfB Bottrop - beide Teams trennt nur ein Punkt. FuPa ist live vor Ort, es gibt einen Ticker, einen Stream und die Highlights in Echtzeit auf FuPa.tv.
Der SV Budberg hat 22 Punkte, dahinter lauern punktgleich der VfB Bottrop und der ESC Rellinghausen mit jeweils 21 Zählern. Zudem sind die beiden Verfolger anders als Budberg noch ungeschlagen! Sollte das Topspiel mit einem Remis enden, kann Rellinghausen mit einem Sieg beim GSV Moers um 15.30 Uhr sogar selbst die Tabellenführung übernehmen.
Die Spiele könnt ihr live auf FuPa verfolgen - klickt euch rein!
12. Spieltag
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr Viktoria Goch - VfB Speldorf
So., 02.11.25 14:15 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - PSV Wesel
So., 02.11.25 15:00 Uhr FC Kray - SV Scherpenberg
So., 02.11.25 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - VfB Bottrop
So., 02.11.25 15:00 Uhr SV Budberg - ESC Rellinghausen
So., 02.11.25 15:30 Uhr GSV Moers - SG Essen-Schönebeck
So., 02.11.25 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - 1. FC Lintfort
So., 02.11.25 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
So., 02.11.25 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - Rhenania Bottrop
13. Spieltag
Fr., 07.11.25 19:00 Uhr ESC Rellinghausen - Sportfreunde Hamborn 07
Sa., 08.11.25 16:00 Uhr VfB Bottrop - SC Werden-Heidhausen
So., 09.11.25 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Viktoria Goch
So., 09.11.25 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - SV Scherpenberg
So., 09.11.25 15:00 Uhr PSV Wesel - Sportfreunde Niederwenigern
So., 09.11.25 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - FC Kray
So., 09.11.25 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - GSV Moers
So., 09.11.25 15:30 Uhr VfB Speldorf - SV Budberg
So., 09.11.25 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - Mülheimer FC 97