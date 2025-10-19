Heimspiel für den SV Budberg. – Foto: Ulrich Laakmann

Landesliga-Kracher live im Stream & Ticker: Budberg holt 0:3 auf Landesliga: Tabellenführer SV Budberg empfängt Verfolger VfB Bottrop zum großen Topspiel - live auf FuPa: im Ticker, im Stream und mit Live-Highlights! Verlinkte Inhalte Landesliga 2 ESC Rellingh GSV Moers SV Budberg VfB Bottrop

Der 10. Spieltag der Landesliga Niederrhein, Gruppe 2, bietet das Topspiel schlechthin: Tabellenführer SV Budberg empfängt Verfolger VfB Bottrop - beide Teams trennt nur ein Punkt. FuPa ist live vor Ort, es gibt einen Ticker, einen Stream und die Highlights in Echtzeit auf FuPa.tv.

Heute, 15:00 Uhr SV Budberg SV Budberg VfB Bottrop VfB Bottrop 3 5 PUSH + Video Der SV Budberg hat 22 Punkte, dahinter lauern punktgleich der VfB Bottrop und der ESC Rellinghausen mit jeweils 21 Zählern. Zudem sind die beiden Verfolger anders als Budberg noch ungeschlagen! Sollte das Topspiel mit einem Remis enden, kann Rellinghausen mit einem Sieg beim GSV Moers um 15.30 Uhr sogar selbst die Tabellenführung übernehmen.

Die Spiele könnt ihr live auf FuPa verfolgen - klickt euch rein! >>> Liveticker / FuPa.tv SV Budberg - VfB Bottrop

Heute, 15:30 Uhr GSV Moers GSV Moers ESC Rellinghausen ESC Rellingh 1 2 PUSH