Landesliga-Kracher: DV Solingen erwartet TuRU, Bottrop gegen Goch

Landesliga Niederrhein: In beiden Gruppen ist am Wochenende wieder viel los. Der DV Solingen trifft beispielsweise auf TuRU Düsseldorf, in der Gruppe 2 steigt der Spieltagskracher zwischen dem VfB Bottrop und Viktoria Goch. Wie der 9. Spieltag läuft, erfahrt ihr hier:
10. Spieltag
Fr., 17.10.25 20:00 Uhr SC Union Nettetal - SC Kapellen-Erft
Fr., 17.10.25 20:00 Uhr Victoria Mennrath - VfB 03 Hilden II
So., 19.10.25 15:00 Uhr FC Remscheid - DV Solingen
So., 19.10.25 15:00 Uhr TVD Velbert - SSV Bergisch Born
So., 19.10.25 15:30 Uhr VSF Amern - SC Velbert
So., 19.10.25 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - TSV Solingen
So., 19.10.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - ASV Einigkeit Süchteln
So., 19.10.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - 1. FC Wülfrath
So., 19.10.25 15:30 Uhr SG Unterrath - 1. Spvg. Solingen Wald 03
10. Spieltag
Fr., 17.10.25 19:00 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - VfB Speldorf
Fr., 17.10.25 20:00 Uhr Viktoria Goch - PSV Wesel
So., 19.10.25 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - 1. FC Lintfort
So., 19.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
So., 19.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - Rhenania Bottrop
So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Budberg - VfB Bottrop
So., 19.10.25 15:30 Uhr GSV Moers - ESC Rellinghausen
So., 19.10.25 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 - FC Kray
So., 19.10.25 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - SV Scherpenberg
