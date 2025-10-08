 2025-10-02T08:44:29.515Z

Viktoria Goch reist als Erster zum VfB Bottrop.
Viktoria Goch reist als Erster zum VfB Bottrop. – Foto: Cindy Jahn

Landesliga-Kracher: DV Solingen erwartet TuRU, Bottrop gegen Goch

Landesliga Niederrhein: In beiden Gruppen ist am Wochenende wieder viel los. Der DV Solingen trifft beispielsweise auf TuRU Düsseldorf, in der Gruppe 2 steigt der Spieltagskracher zwischen dem VfB Bottrop und Viktoria Goch.

Landesliga Niederrhein: In beiden Gruppen ist am Wochenende wieder viel los. Der DV Solingen trifft beispielsweise auf TuRU Düsseldorf, in der Gruppe 2 steigt der Spieltagskracher zwischen dem VfB Bottrop und Viktoria Goch. Wie der 9. Spieltag läuft, erfahrt ihr hier:

>>> Die Transfers der Landesliga 1

>>> Die Transfers der Landesliga 2

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Sa., 11.10.2025, 18:00 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
18:00

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
15:30live

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
15:00

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
TVD Velbert
TVD VelbertTVD Velbert
15:00live

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
15:30live

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
15:30

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
15:00live

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
15:30

So., 12.10.2025, 13:00 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
13:00live

Das ist der nächste Spieltag

10. Spieltag
Fr., 17.10.25 20:00 Uhr SC Union Nettetal - SC Kapellen-Erft
Fr., 17.10.25 20:00 Uhr Victoria Mennrath - VfB 03 Hilden II
So., 19.10.25 15:00 Uhr FC Remscheid - DV Solingen
So., 19.10.25 15:00 Uhr TVD Velbert - SSV Bergisch Born
So., 19.10.25 15:30 Uhr VSF Amern - SC Velbert
So., 19.10.25 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - TSV Solingen
So., 19.10.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - ASV Einigkeit Süchteln
So., 19.10.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - 1. FC Wülfrath
So., 19.10.25 15:30 Uhr SG Unterrath - 1. Spvg. Solingen Wald 03

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 1!

Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

Fr., 10.10.2025, 20:00 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
20:00

Fr., 10.10.2025, 19:15 Uhr
FC Kray
FC KrayFC Kray
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
19:15

Fr., 10.10.2025, 19:30 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
19:30live

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
15:00

So., 12.10.2025, 15:15 Uhr
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
15:15

Fr., 10.10.2025, 19:30 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
19:30live

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
15:30

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
15:00

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
15:00live

Sa., 11.10.2025, 16:30 Uhr
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
16:30live

Das ist der nächste Spieltag

10. Spieltag
Fr., 17.10.25 19:00 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - VfB Speldorf
Fr., 17.10.25 20:00 Uhr Viktoria Goch - PSV Wesel
So., 19.10.25 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - 1. FC Lintfort
So., 19.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
So., 19.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - Rhenania Bottrop
So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Budberg - VfB Bottrop
So., 19.10.25 15:30 Uhr GSV Moers - ESC Rellinghausen
So., 19.10.25 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 - FC Kray
So., 19.10.25 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - SV Scherpenberg

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 2!

