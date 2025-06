Landesliga-Konferenz mit Ticker & TV: Holzheim auf Kurs

Am 34. und letzten Spieltag kann die Holzheimer SG hinter Meister VfL Jüchen-Garzweiler in die Oberliga Niederrhein aufsteigen, doch Holzheim (60 Punkte) wird in der Landesliga, Gruppe 1, vom FC Remscheid (59), FC Kosova Düsseldorf (58) und DV Solingen (57) gejagt. FuPa überträgt drei Spiele live, dazu gibt es die Ticker der Partien - klickt euch rein!