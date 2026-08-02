Landesliga: Kompliment trotz Weinsheimer Niederlage Ost-Landesligist Ingelheim startete mit einer Niederlage in Gimbsheim in die Saison +++ Winterbach erlebt ein Debakel von Jochen Werner · Heute, 18:57 Uhr · 0 Leser

Viel zu selten konnten sich Belmin Kurpejovic und die SG Weinsheim zum Auftakt gegen Naveed Iqbal und den TuS Bedesbach-Patersbach durchsetzen. Am Ende war das 0:1 verdient. Foto: J. Werner

Region. Ein überraschend klarer Sieg, zwei knappe, erwartbare Niederlagen und eine deutliche Pleite. In den Landesligen konnte sich am Wochenende nur der TuS Hackenheim durchsetzen und untermauern, dass mit der Elf vom Felseneck in diesem Jahr zu rechnen ist. Am ärgsten traf es den SV Winterbach, der daheim gegen einen sehr starken SV Rodenbach komplett unter die Räder geriet. Ohne Zählbares blieben auch die SpVgg Ingelheim beim SV Gimbsheim und Aufsteiger SG Weinsheim zu Hause gegen den TuS Bedesbach-Patersbach.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Gestern, 17:00 Uhr SG Weinsheim SG Weinsheim TuS Bedesbach-Patersbach Bedesbach-P. 0 1 Abpfiff „Ich kann der Mannschaft nur ein Kompliment machen. Wir waren zweimal in Unterzahl und haben über die komplette Distanz dagegengehalten.“ SG-Spielertrainer Luca Redschlag freute sich, dass seine Elf allen Widrigkeiten getrotzt hatte. Nur eines wollte nicht gelingen: der letzte Pass in die Spitze. Gästetorhüter Felix Niebergall musste in den gesamten 90 Minuten nur einmal eingreifen, nach einem weiten Freistoß aus dem rechten Halbfeld. Insgesamt war es eine teilweise rustikale Partie, die weitgehend von immer wieder sehr harten Zweikämpfen lebte und in der auch den Gästen spielerisch wenig einfiel. Fast logisch, dass das Tor des Tages aus einem Strafstoß resultierte. Maximilian Dietz traf souverän ins linke Eck (62.), ließ Andreas Endres, der kurzfristig den Kasten gerückt war, überhaupt keine Abwehrchance. Redschlag fand den Auftritt seiner Elf, die nach dem Aderlass im Sturm spürbar den Druck auf das gegnerische Tor vermissen ließ, dennoch in Ordnung. „Die Jungs sollten von der ersten bis zur letzten Minuten 100 Prozent geben, und das haben sie gemacht“, so der 29-Jährige. Die Zehn Minuten-Zeitstrafe für Endres (24. Lorenz Ayoob übernahm für ihn die Rolle als Keeper) überstand die Truppe genauso ungefährdet wie die Zeit nach der Ampelkarte für Jannis Spachtholz (71.).