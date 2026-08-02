Landesliga: Kompliment trotz Weinsheimer Niederlage

Region. Ein überraschend klarer Sieg, zwei knappe, erwartbare Niederlagen und eine deutliche Pleite. In den Landesligen konnte sich am Wochenende nur der TuS Hackenheim durchsetzen und untermauern, dass mit der Elf vom Felseneck in diesem Jahr zu rechnen ist. Am ärgsten traf es den SV Winterbach, der daheim gegen einen sehr starken SV Rodenbach komplett unter die Räder geriet. Ohne Zählbares blieben auch die SpVgg Ingelheim beim SV Gimbsheim und Aufsteiger SG Weinsheim zu Hause gegen den TuS Bedesbach-Patersbach.
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„Ich kann der Mannschaft nur ein Kompliment machen. Wir waren zweimal in Unterzahl und haben über die komplette Distanz dagegengehalten.“ SG-Spielertrainer Luca Redschlag freute sich, dass seine Elf allen Widrigkeiten getrotzt hatte. Nur eines wollte nicht gelingen: der letzte Pass in die Spitze. Gästetorhüter Felix Niebergall musste in den gesamten 90 Minuten nur einmal eingreifen, nach einem weiten Freistoß aus dem rechten Halbfeld. Insgesamt war es eine teilweise rustikale Partie, die weitgehend von immer wieder sehr harten Zweikämpfen lebte und in der auch den Gästen spielerisch wenig einfiel. Fast logisch, dass das Tor des Tages aus einem Strafstoß resultierte. Maximilian Dietz traf souverän ins linke Eck (62.), ließ Andreas Endres, der kurzfristig den Kasten gerückt war, überhaupt keine Abwehrchance. Redschlag fand den Auftritt seiner Elf, die nach dem Aderlass im Sturm spürbar den Druck auf das gegnerische Tor vermissen ließ, dennoch in Ordnung. „Die Jungs sollten von der ersten bis zur letzten Minuten 100 Prozent geben, und das haben sie gemacht“, so der 29-Jährige. Die Zehn Minuten-Zeitstrafe für Endres (24. Lorenz Ayoob übernahm für ihn die Rolle als Keeper) überstand die Truppe genauso ungefährdet wie die Zeit nach der Ampelkarte für Jannis Spachtholz (71.).
SG Weinsheim: Endres – Spachtholz, Schilz (76. Mittwich), Zimmermann, Redschlag – Z.Jalkama (83. Kienle), Ayoob (76. Bäder), E.Jalkama, Feller (62. Krämer) – Bernhard (62. Mukamba), Kurpejovic.
Es war ähnlich wie in der vergangenen Saison zum Auftakt, nur vom Ergebnis her noch einen Tick deutlicher und auch in dieser Höhe absolut verdient. Und das, obwohl sich die Elf vom Felsen keineswegs versteckte, sondern ihrerseits mitzuspielen versuchte und auch Gelegenheiten hatte. Der SV Rodenbach zeiggte sich als Spitzenteam und untermauerte seine Ansprüche.
SV Winterbach: Kretzschmar, Leister (58. Warkus), Zimmermann, Secker (46. Keim), Stumm, Pawlowitz, Görlek, Kunz (71. Stork), L.Becker (46. Wingenter), E.Becker, Pfenning.
Das gute Gefühl, das Spielertrainer Tim Hulsey und die ganze Mannschaft der Hackenheimer hatten, wurde bestätigt. Beim Verbandsliga-Absteiger zeigte das Team von Beginn an, wohin die Reise gehen sollte, ließ sich auch von einem unhaltbaren Traumschuss aus fast 70 Metern unter die Latte nicht stoppen. Florian Bicking hatte damit die Elf vom Donnersberg in Führung gebracht (11.). „Wir waren extrem gut im Spiel und haben danach einfach weitergemacht“, so Hulsey. Die Folge: Alexander Merk traf per Kopf nach einer Ecke (14.), Oliver Gäns drehte nach einem langen Einwurf und der Verlängerung durch Pierre Merkel die Partie (26.), und Noel Schywalski traf aus 16 Metern (32.). Auch der erneute Anschluss (38.) fiel nicht ins Gewicht. Der TuS blieb stabil, und vorne sorgten Schywaski (49.) und Merkel (69.) für Erfolgserlebnisse. „Der Start war extrem wichtig, und auch die Art und Weise, wie wir heute agiert haben, hat mir sehr gut gefallen.“ Hulsey war rundum zufrieden.
TuS Hackenheim: Grimm – Merk, Protzel, Dayton (71. Brede) – Wollmann (86. Oertel), Gäns, Dasli, Steyer – Hulsey (78. Twardawski) – Schywalski (82. Stellpflug), Merkel.
„Der Dreier geht verdient nach Gimbsheim.“ SpVgg-Coach Ali Cakici hätte sich seinen Punktspiel-Einstand zwar anders gewünscht, konnte die Partie aber einordnen. Seien Elf hatte insgesamt zu wenig Zwingendes zustande gebracht. Und die wenigen Chancen, die der SV hatte, resultierten zumeist auch noch aus Fehlern der Ingelheimer Abwehr. Leon Reitemeyer konnte den Halbzeitstand von 0:1 ausgleichen (54.), dann machte sechs Minuten später ein vermeidbarer Elfmeter alle Bemühungen zunichte. Nach einem Missverständnis sorgte Dominik Schwarz für den SV für die Entscheidung (82.)
SpVgg Ingelheim: Haas – Schlör, Schien, Schmitt, Zey – Ceyhan (46. Trost), Vogelsberger (81. Keserue), Stavridis – Reitemeyer (68. Teodonno), Commes – Yüksel (88. Cakici).