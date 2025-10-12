Landesliga-Kompakt:TuS Binzen dreht hitziges Derby gegen Bad Bellingen

Als der Freiburger FC im Dezember 1984 zum ersten Mal im Weiler Nonnenholz antrat, waren die Rollen klar verteilt. Hier der amtierende Oberliga-Meister aus Freiburg, der in der Aufstiegsrunde die Rückkehr in die zweite Bundesliga verpasst hatte. Dort der SV Weil, der als Aufsteiger erstmals in der baden-württembergischen Oberliga mitmischte. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Es war eines der Spiele, die Aufsteiger FC Wittlingen eher auf der Habenseite veranschlagt hatte. Denn bis zum Auftritt im Kandertal hatte der FC Waldkirch nur einen Sieg aus acht Partien erzielt. Damit war es ein direktes Duell zweier punktgleicher Konkurrenten im Tabellenkeller der Fußball-Landesliga – das klar an die Gäste ging. Wittlingen stand zunächst stabil in der Abwehr, ließ wenig zu. Kurz vor der Halbzeit geriet der FCW allerdings in Rückstand (43.) – und ein Doppelschlag nach der Pause brachte die Entscheidung. Lorik Breca konnte schnell verkürzen (70.), doch die Gastgeber kamen nicht mehr zurück und kassierten in der Nachspielzeit noch das 1:4.

Tore: 0:1 Tischer (43.), 0:2 Koschinsky (64.), 0:3 Fackler (69.), 1:3 Breca (70.), 1:4 Rohdenburg (90.+3). Schiedsrichter: Schulz (Heitersheim).