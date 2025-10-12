Landesliga-Kompakt:TuS Binzen dreht hitziges Derby gegen Bad Bellingen

Die Fußballer des SV Weil zeigen eine Reaktion auf die Derbypleite in Lörrach. Dank einer souveränen Vorstellung besiegt der Landesligist den Freiburger FC mit 2:1.
Als der Freiburger FC im Dezember 1984 zum ersten Mal im Weiler Nonnenholz antrat, waren die Rollen klar verteilt. Hier der amtierende Oberliga-Meister aus Freiburg, der in der Aufstiegsrunde die Rückkehr in die zweite Bundesliga verpasst hatte. Dort der SV Weil, der als Aufsteiger erstmals in der baden-württembergischen Oberliga mitmischte. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 1:0, 2:0 beide Stöhr (14., 24.), 2:1 Mößner (45.+1/FE). Schiedsrichter: Popov (Ringsheim).
Es war eines der Spiele, die Aufsteiger FC Wittlingen eher auf der Habenseite veranschlagt hatte. Denn bis zum Auftritt im Kandertal hatte der FC Waldkirch nur einen Sieg aus acht Partien erzielt. Damit war es ein direktes Duell zweier punktgleicher Konkurrenten im Tabellenkeller der Fußball-Landesliga – das klar an die Gäste ging. Wittlingen stand zunächst stabil in der Abwehr, ließ wenig zu. Kurz vor der Halbzeit geriet der FCW allerdings in Rückstand (43.) – und ein Doppelschlag nach der Pause brachte die Entscheidung. Lorik Breca konnte schnell verkürzen (70.), doch die Gastgeber kamen nicht mehr zurück und kassierten in der Nachspielzeit noch das 1:4.
Tore: 0:1 Tischer (43.), 0:2 Koschinsky (64.), 0:3 Fackler (69.), 1:3 Breca (70.), 1:4 Rohdenburg (90.+3). Schiedsrichter: Schulz (Heitersheim).
Es ist die Ausnahme, dass Schiedsrichter zu diesem Mittel greifen. Josef Mourad (Freiburg) sah sich am Samstag aber gezwungen, nach 23 Minuten die Fußballteams des TuS Binzen und des FC Bad Bellingen in ihren jeweiligen Strafraum zur Deeskalation zu schicken. Das lässt erahnen, wie es um die Gemüter im Landesliga-Derby bestellt war. "Hektisch und hitzig, von außen wie auf dem Feld", fasste TuS-Trainer Manuel Schwarz die erste Halbzeit zusammen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 0:1 Schillinger (13./FE), 1:1 Mayer (51.), 2:1 Hupfer (59.), 3:1 Mouttet (70.), 4:1 Brenneisen (88.). Gelb-Rot: Riede (85.). Rot: Prete (66./beide Bad Bellingen/ grobes Foul), Nickel (73./Binzen/grobes Foul). Schiedsrichter: Mourad (Freiburg).
Dass die Fußballer des FV Lörrach-Brombach einen mindestens landesligatauglichen Kader beisammen haben, zeigte sich schon beim Anblick der Reservebank. In Alija Kapidzija, Kevin Meier und Jack-Emanunel Akuegwu war dort einiges an Qualität zum Nachlegen vorhanden bei den Gästen – im Laufe der Partie beim FC Emmendingen kam das Trio dann auch ins Spiel, indes, viel ausrichten konnte es nicht mehr. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 1:0, 2:0 beide Radovanovic (37., 46.). SR: Worringer (Worblingen).
Sie hatten sich einiges vorgenommen für das Aufeinandertreffen mit dem Tabellenführer. Fußball-Landesligist FSV Rheinfelden wollte sich in Stellung bringen. Doch der Plan, sich im oberen Drittel einzunisten, bekam schon nach wenigen Sekunden einen Dämpfer: Mit der ersten Angriffsaktion ging der SC Wyhl in Führung: Rico Flink (1.) köpfte ein – und so konnten die Gastgeber erst recht aus einer stabilen Abwehr heraus agieren. Es entwickelte sich eine intensive Partie, die die Gäste offenhielten. Mit Flinks zweitem Treffer (66.) war allerdings früh die Vorentscheidung gefallen; die selbstbewussten Wyhler brachten den Sieg über die Zeit. Für den FSV war es im vierten Auswärtsspiel bereits die dritte Niederlage – zu wenig für höhere Ansprüche.
Tore: 1:0, 2:0 beide Flink (1., 66.). Schiedsrichter: Clauss (Willstätt).