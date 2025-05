Landesliga kompakt: VfR Bad Bellingen dreht Kellerduell

Was ansprechend begann, endete für die Weiler in der höchsten Saisonniederlage. In den ersten 20 durchaus überzeugenden Minuten vermisste Trainer Andreas Schepperle die Klarheit im Offensivspiel. Während die Gäste nicht zielstrebig agierten, stellte Mundingen per Doppelschlag auf 2:0 (24.). Für Schepperle war überdies die Leistung der Unparteiischen nur "schwer zu akzeptieren". Torwart Sandro Keller sei bei seiner Roten Karte wegen einer Notbremse "nicht der letzte Mann" gewesen (43.), Egzon Ferati habe bei Gelb-Rot samt Elfmeterpfiff kein Foul gespielt (62.). Dazu monierte Schepperle beim ersten und beim letzten Mundinger Treffer jeweils eine klare Abseitsstellung.



Unterdessen haben die Weiler drei Zugänge fürs Landesliga-Team vermeldet: Abdul Bah (PTSV Freiburg U19) sowie die Eigengewächse Ilir Citaku (Dardania Basel) und Hugo Schupp (eigene U19). Den Verein zum Bezirksligisten TuS Lörrach-Stetten verlassen dagegen Abdel Benai, Semsettin Essiz und Bleon Selmani.

SVW: Keller; Nuredini (85. P. Maier), Ferati, Kaiser, Fazliji (62. Essiz); Ismajli (45.+1 Neugebauer), Do Le, Groß, Radulovic; M. Maier; Samardzic (61. Thakur). Tore: 1:0, 2:0, 3:0, 4:0 alle Bauer (18., 24., 54., 64./FE), 5:0 T. Graf (78.), 6:0 Hecht (83.). Schiedsrichter: Jo. Gumz (Rielasingen-Worblingen). Zuschauer: 100. Gelb-Rot: Ferati (62.). Rot: Keller (43./beide Weil/Notbremse).