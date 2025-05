Landesliga kompakt: SV Niederschopfheim gewinnt Top-Spiel

Mit dem 4:2-Sieg beim abgestiegenen FSV Seelbach schiebt sich der FV Rammersweier in der Tabelle hauchdünn am VfR Elgersweier vorbei auf den viertletzten Tabellenplatz. Die Seelbacher ihrerseits starteten zuversichtlich in die Partie, leisteten sich jedoch zwei Fehler, die die Gäste postwendend bestraften. Nach der Pause dominierten dann die Gastgeber, hatten jedoch erneut kein Glück, Marius Hackers Schuss traf nur den Innenpfosten. "Wir hätten auch heute einen Punkt verdient gehabt", sagte Trainer Christoph Lawicki. Am Ende blieben die Chancen ungenutzt, dafür boten sich den Gästen Gelegenheiten für Konter.

Tore: 0:1 Kopf (10.), 0:2 Schwab (21.) 1:2 Resch (28.), 1:3 Hug (39.), 2:3 Schäfer (55.), 2:4 Meier (80.). Schiedsrichter: Clauss (Willstätt). Rot: Y. Anzaldi (88./FVR).