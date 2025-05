Landesliga kompakt: SV Niederschopfheim baut den Vorsprung aus

Die katastrophale Serie des FV Schutterwald reißt nicht ab. "Die ersten 45 Minuten waren vollkommen verschlafen, als ob wir gar nicht auf dem Platz waren", fand Schutterwalds Trainer Manuel Vollmer. Auch wenn die Situation personell mehr als angespannt gewesen sei, "stand eine Startelf auf dem Platz, von der ich mehr erwarte." Die Reaktion gegen die formstarken Hofstettener, die nun in den vergangenen sieben Spielen 17 Punkte einfuhren, erfolgte nach dem Seitenwechsel, der Gast spielte strukturierter nach vorne. Dabei fehlte jedoch – wie bereits in den vergangenen Wochen – die entsprechende Torgefahr. "Wir haben ein paar sehr gute Ansätze ausgelassen, dann fallen in kurzer Folge der Platzverweis und der zweite Treffer Hofstettens zusammen. Danach war dann nicht mehr wirklich etwas auszurichten", beschrieb Vollmer zusammenfassend.

Das Unentschieden des Tabellenführers aus Niederschopfheim erwies sich im Nachhinein sogar als Punktgewinn, denn der Verfolger 1. SV Mörsch unterlag in Stadelhofen. "Wir müssen uns wieder steigern. Spielerisch war das in den vergangenen beiden Spielen nicht wirklich überzeugend", sagte SVN-Trainer Jan Herdrich. In den ersten 30 Minuten waren die Gäste besser, starteten einige Ansätze über außen, ohne Torgefahr zu erzeugen. Bühl erspielte sich zwei, drei Chancen, hätte zur Pause durchaus führen können. Die zweite Hälfte verlief zerfahren, bis der VfB etwas glücklich in Führung ging. "Uns sind einige falsche Entscheidungen unterlaufen. Vielleicht hat da auch der Kopf mitgespielt, auf Platz eins stehend etwas zu verlieren zu haben", spekulierte Herdrich. Nach zwei, drei guten Möglichkeiten fiel mit der buchstäblich letzten Aktion doch noch der Ausgleich, weit in der Nachspielzeit. "Die Dauer der Nachspielzeit hat mich überrascht. Andererseits war das aufgrund des fortwährenden Bühler Zeitspiels aber wohl auch nicht ganz unangemessen. Wir haben zweifellos Glück gehabt", schloss Herdrich.

Tore: 1:0 Cedeno (58.), 1:1 Grösser (90.+8). Schiedsrichter: Pacher (Brigachtal). Zuschauer: 130. Gelb-Rot: Bodendorf (90.+3/VfB, Schillinger (90.+5/SVN).