Landesliga-Kompakt: SV Mundingen zeigt sich gnadenlos effektiv

Der SV Mundingen hält sich dank des 4:0-Heimsiegs über den FSV Stegen von den Landesliga-Abstiegsplätzen fern. Der Vorsprung der Dreisamtäler auf die gefährliche Zone schmilzt hingegen auf zwei Zähler.

Die wechselhaften Resultate begleiten den FSV Rheinfelden weiterhin. Am Samstag war dies aus Sicht des Fußball-Landesligisten positiv zu bewerten, auf die 0:2-Niederlage bei Spitzenreiter SC Wyhl folgte nun der 2:1-Sieg gegen die U23 des Bahlinger SC. Dadurch halten sich die siebtplatzierten Rheinfelder in der Verfolgergruppe. Den Grundstein für den Heimsieg gegen den bisherigen Tabellenvierten legte der FSV in der ersten Halbzeit, Jerome Chikwaira und Alexis Silva Ramos sorgten für die 2:0-Pausenführung. Im zweiten Abschnitt stellte der BSC per Strafstoß den Anschluss her, den Sieg brachten die Rheinfelder aber ins Ziel.

So schnell wendet sich das Blatt: Vor vierzehn Tagen hatte der FSV Rot-Weiß Stegen noch ein scheinbar beruhigendes Sieben-Punkte-Polster auf den potenziellen Abstiegsrang 13, zwei Spiele später ist die Decke schon etwas ausgedünnt. In Mundingen geriet das Team von Artur Fellanxa früh in Rückstand und musste sich gegen die effektiveren Gastgeber mit 0:4 geschlagen geben. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Es waren anerkennende Worte, die der FC Emmendingen auf seiner Internetpräsenz für den Auftritt des SV Weil fand. Man habe alles versucht, schrieb der Fußball-Landesligist nach dem 2:1-Sieg der Gäste, "aber der Gegner war an diesem Tag einfach sehr kompakt und ließ so gut wie nichts zu". Auf schwer bespielbarem Rasen "stand das Zweikampfverhalten im Vordergrund", lobte Weils Trainer Andreas Schepperle den kämpferischen Auftritt seiner Elf. Die Abwehr um Egzon Ferati und Hannes Kaiser verteidigte die langen Bälle des FCE konsequent weg, "darauf konnten wir aufbauen". Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Die Rolle des Jokers, sie steht Tim Heininger zumindest statistisch gut. In sechs seiner acht Landesliga-Einsätze dieser Fußballsaison wurde der Offensivakteur eingewechselt, dreimal traf er als Joker. Zwei Tore waren besonders wertvoll für den FV Lörrach-Brombach. Beim Auftakt sicherte der 26-jährige Neuzugang in der 90. Minute das 2:2-Remis gegen den Freiburger FC. Nun traf er am Samstag gegen den SV Blau-Weiss Waltershofen in der 88. Minute zum 2:1-Sieg. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Mit personellen Sorgen war der FC Bad Bellingen in das Landesliga-Duell gegen den Freiburger FC gegangen und musste sich mit 1:2 geschlagen geben. Mehrere Fußballer fehlten verletzt oder erkrankt, ein Duo war gesperrt. So musste Trainer Marvin Riede den Kader mit Reservespielern auffüllen. Gegen den Verbandsliga-Absteiger überzeugte die Heimelf in der ersten Hälfte mit kompaktem Spiel und hätte die Führung durch Baris Ceylan (16.) ausbauen können; Tim Schillinger scheiterte an Torwart Ramon Franz. Der FFC steigerte sich nach der Pause und drehte die Partie binnen drei Minuten (2:1/61.). Bellingen erhöhte sukzessive den Druck, die Gäste ließen aber nichts mehr anbrennen. Tore: 1:0 Caylan (16.), 1:1, 1:2 beide Kaya (58., 61.). SR: Gaßner (Hattingen). Gelb-Rot: Linder (90.+3/Bellingen).

Ergebnistechnisch läuft es weiterhin nicht rund für den TuS Binzen (zwei Siege aus zehn Spielen). Bei der 1:3-Niederlage beim FC Waldkirch wurde dem Fußball-Landesligisten die Kombination aus Chancenwucher und defensiven Geschenken zum Verhängnis. Felix Busse belohnte den starken Gäste-Start mit dem Tor zum 1:0 (3.). Während der TuS fortan beste Chancen vergab, drehte der FCW die Partie. Zweimal ließ sich Binzen überlaufen, das 1:2 leitete ein fataler Rückpass ein (24.). Torwart Dominik Lüchinger verhinderte mit seiner Elfmeterparade das 1:4 (34.). Nach der Pause schoss der TuS weiter munter Fahrkarten. Tore: 0:1 Busse (3.), 1:1 Schön (10.), 2:1 Koschinsky (24.), 3:0 Tischer (30.). SR: Worringer (Rielasingen-Worblingen). Bes.: Lüchinger hält FE von Scheer (34./FCW).