Landesliga kompakt: Schepperle ist eine der Konstanten beim SV Weil

Laufenburger Ausfälle

Zur Unzeit wird die Personaldecke beim SV 08 Laufenburg dünner. Die ohnehin lange Verletztenliste mit unter anderem Stürmer Bujar Halili und Torhüter Fatih Er hat nun Jonas Gläsemann verlängert. Der mit zwölf Toren drittbester Torjäger beim Fußball-Landesligisten fehlt wegen einer Knöchelverletzung mindestens im Spiel beim abstiegsgefährdeten FV Herbolzheim (Samstag, 15.30 Uhr), wo der SV 08 seine gute Ausgangsposition für das Saisonfinish dennoch weiter festigen will.

Lörracher Heimbilanz

Mit dem 1:0-Sieg beim Bahlinger SC II hat der FV Lörrach-Brombach seinen Status als eines der auswärtsstärksten Teams der Fußball-Landesliga bestätigt (13 Spiele/24 Punkte) und Platz zwei wieder in Sichtweite. Zuhause hat der FVLB dagegen drei Punkte weniger verbucht – gegen Ballrechten-Dottingen (Samstag, 16 Uhr) soll die Bilanz ausgeglichen werden. Viele Ausrutscher dürfen es in den letzten fünf Partien auch kaum noch sein, soll die Aufstiegsrelegation erreicht werden.

Rheinfelder Ziele

Aktuell als Tabellenneunter notiert, wird es für den FSV Rheinfelden in dieser Saison wohl nicht mehr sehr viel höher gehen – was nicht unbedingt der Zielsetzung beim Fußball-Landesligisten entspricht. Erneut war man mit Aufstiegshoffnungen gestartet, in der Rückrunde stand man allerdings nur einmal kurzzeitig noch auf Platz sieben. Nächste Saison wird es den nächsten Anlauf Richtung Verbandsliga geben. Die letzte Saisonphase beginnt für den FSV mit dem Spiel in Bad Bellingen (Samstag, 15.30 Uhr).

Binzener Kür

Nach der Pflicht die Kür: So lautet das Restprogramm für den TuS Binzen, der mit dem fulminanten Sieg beim Freiburger FC II (6:0) zuletzt frühzeitig den Klassenerhalt gesichert hat. Nach dem erstmaligen Aufstieg hat der ambitionierte Fußball-Landesligist seine Stärke eindrucksvoll beweisen, in den letzten Partien will der Neuling nun noch etwas klettern in der Tabelle: Beginnend mit dem Heimspiel gegen den SV Mundingen (Sonntag, 16 Uhr).

Bellinger Heimbilanz

Wenn Fußball-Landesligist VfR Bad Bellingen im Abstiegskampf etwas Mut machen kann, dann die Heimbilanz: Nur drei Niederlagen in zwölf Partien stehen zu Buche für den Aufsteiger, der sich lange über dem Abstiegsstrich hielt, sich in diesem Jahr aber kontinuierlich nach unten bewegt hat. Nur einen Punkt in den acht Partien konnten die Bad Bellinger erspielen, zuletzt gab es mit dem 0:4 beim FC Tiengen die siebte Niederlage in Folge. Drei der verbliebenen vier Spiele stehen nun allerdings noch zuhause an, die erste davon am Samstag (15.30 Uhr) gegen den FSV Rheinfelden.