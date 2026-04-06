Landesliga-Kompakt: SC Wyhl entscheidet das Gipfeltreffen für sich

Die Mannschaft des SC Wyhl um Spielertrainer Frederick Polzer (Mitte) entscheidet das Spitzenspiel der Landesliga bei der SpVgg. Gundelfingen/Wildtal (recht Mike Grüner) mit 1:0 für sich. – Foto: Achim Keller

Mit einem Sieg im Topspiel hätte die SpVgg. Gundelfingen/Wildtal den zweiten Platz in der Landesliga festigen können, weil die Konkurrenz patzte. Aber Spitzenreiter SC Wyhl setzt sich mit 1:0 durch.

Es sind Wochen der verpassten Chancen, die der SV Weil seit dem Start aus der Winterpause erlebt. Das 4:4-Remis nach 3:0-Führung beim TuS Binzen fügt sich nahtlos ein, auch wenn die Landesliga-Fußballer den FSV Rheinfelden vom dritten Platz verdrängten. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Es braucht nicht viele Worte von Marvin Riede, um zu erahnen, wie sehr ihm die sportliche Misere zu schaffen macht. "Ich lebe den Fußball", sagt der Trainer des FC Bad Bellingen, und in seiner Stimme werden Feuer wie auch Leid hörbar. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel. Tore: 0:1 Kaufman (3.), 0:2 Khrikuli (31.), 0:3, 0:4 beide Benz (79., 84.), 0:5 Furrer (89./FE). Schiedsrichter: Fejza (Offenburg). Rot: Stojanovic (67.), Khairo (71./beide Bellingen/beide grobes Foul).

Das Rennen um den vorletzten Tabellenplatz könnte in der Landesliga noch bedeutsam sein. Dann, wenn es lediglich einen Absteiger geben sollte. Für den FC Wittlingen gab es jedoch einen doppelten Dämpfer.Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 1:0, 2:0 beide Osagie (4., 48.), 3:0 Dantis (73.), 4:0, 5:0 beide Nzerem (79., 87.). Schiedsrichter: S. Schmidt (Siggenthal/CH).

Mit dem dritten Sieg im fünften Spiel nach der Winterpause ist der FV Lörrach-Brombach in sportlich ruhigerem Fahrwasser angekommen. "Wir verstehen immer mehr, dass es nicht nur mit der spielerischen Komponente geht", so Coach Thorsten Szesniak. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel. Tore: 0:1 Akuegwu (9./FE), 1:1 Gusturanaj (28.), 1:2 Muslic (29.), 1:3 Erdogan (73.), 1:4 Kapidzija (86.), 1:5 Nguyen (90.+1). Schiedsrichter: Zemke (Neuenburg). Gelb-Rot: Gashi (50./Tiengen).

Mit einer Siegesserie hätte der FSV Rheinfelden an Ostern vom zweiten Tabellenplatz grüßen können. Doch aus drei Partien binnen elf Tagen holten die Landesliga-Fußballer nur einen Punkt. Am Karsamstag mussten die Rheinfelder gegen den formstarken FC Emmendingen mit 1:4 die zweite Niederlage in Folge hinnehmen und rutschten auf den vierten Rang ab. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel. Tore: 0:1 Sönmez (4.), 0:2 Radovanovic (10.), 1:2 Mislimovic (22.), 1:3, 1:4 beide Radovanovic (42., 85.). SR: Heller (Hilzingen).