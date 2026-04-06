 2026-04-03T19:57:16.526Z

Allgemeines

Landesliga-Kompakt: SC Wyhl entscheidet das Gipfeltreffen für sich

SV Weil hält gegen das Binzener Gaspedal nicht stand +++ Doppelter Wermutstropfen für den FSV Rheinfelden

von Matthias Konzok und Jürg Schmidt (BZ) · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Die Mannschaft des SC Wyhl um Spielertrainer Frederick Polzer (Mitte) entscheidet das Spitzenspiel der Landesliga bei der SpVgg. Gundelfingen/Wildtal (recht Mike Grüner) mit 1:0 für sich.
Die Mannschaft des SC Wyhl um Spielertrainer Frederick Polzer (Mitte) entscheidet das Spitzenspiel der Landesliga bei der SpVgg. Gundelfingen/Wildtal (recht Mike Grüner) mit 1:0 für sich. – Foto: Achim Keller

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LL Südbaden - 2

Mit einem Sieg im Topspiel hätte die SpVgg. Gundelfingen/Wildtal den zweiten Platz in der Landesliga festigen können, weil die Konkurrenz patzte. Aber Spitzenreiter SC Wyhl setzt sich mit 1:0 durch.

Sa., 04.04.2026, 16:00 Uhr
TuS Binzen
TuS BinzenBinzen
SV Weil 1910
SV Weil 1910Weil
4
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Abpfiff

Es sind Wochen der verpassten Chancen, die der SV Weil seit dem Start aus der Winterpause erlebt. Das 4:4-Remis nach 3:0-Führung beim TuS Binzen fügt sich nahtlos ein, auch wenn die Landesliga-Fußballer den FSV Rheinfelden vom dritten Platz verdrängten. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 0:1 Stöhr (10.), 0:2 Heidenreich (20.), 0:3 Samardzic (35.), 1:3 Demirci (44.), 2:3 Muck (48.), 3.3 Demirci (54.), 3:4 Schupp (57.), 4:4 Hupfer (66.). Schiedsrichter: Nemtinow (March).

Sa., 04.04.2026, 15:30 Uhr
FC Bad Bellingen
FC Bad BellingenBellingen
FSV Rot-Weiß Stegen
FSV Rot-Weiß StegenStegen
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Abpfiff

Es braucht nicht viele Worte von Marvin Riede, um zu erahnen, wie sehr ihm die sportliche Misere zu schaffen macht. "Ich lebe den Fußball", sagt der Trainer des FC Bad Bellingen, und in seiner Stimme werden Feuer wie auch Leid hörbar. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 0:1 Kaufman (3.), 0:2 Khrikuli (31.), 0:3, 0:4 beide Benz (79., 84.), 0:5 Furrer (89./FE). Schiedsrichter: Fejza (Offenburg). Rot: Stojanovic (67.), Khairo (71./beide Bellingen/beide grobes Foul).

Gestern, 15:00 Uhr
Freiburger FC
Freiburger FCFreiburgerFC
FC Wittlingen
FC WittlingenWittlingen
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Abpfiff

Das Rennen um den vorletzten Tabellenplatz könnte in der Landesliga noch bedeutsam sein. Dann, wenn es lediglich einen Absteiger geben sollte. Für den FC Wittlingen gab es jedoch einen doppelten Dämpfer.Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 1:0, 2:0 beide Osagie (4., 48.), 3:0 Dantis (73.), 4:0, 5:0 beide Nzerem (79., 87.). Schiedsrichter: S. Schmidt (Siggenthal/CH).

Sa., 04.04.2026, 15:00 Uhr
FC Tiengen
FC TiengenTiengen
FV Lörrach-Brombach
FV Lörrach-BrombachLörrach-Br.
1
5
Abpfiff

Mit dem dritten Sieg im fünften Spiel nach der Winterpause ist der FV Lörrach-Brombach in sportlich ruhigerem Fahrwasser angekommen. "Wir verstehen immer mehr, dass es nicht nur mit der spielerischen Komponente geht", so Coach Thorsten Szesniak. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 0:1 Akuegwu (9./FE), 1:1 Gusturanaj (28.), 1:2 Muslic (29.), 1:3 Erdogan (73.), 1:4 Kapidzija (86.), 1:5 Nguyen (90.+1). Schiedsrichter: Zemke (Neuenburg). Gelb-Rot: Gashi (50./Tiengen).

Sa., 04.04.2026, 16:15 Uhr
FSV Rheinfelden
FSV RheinfeldenRheinfelden
FC Emmendingen
FC EmmendingenEmmendingen
1
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Abpfiff

Mit einer Siegesserie hätte der FSV Rheinfelden an Ostern vom zweiten Tabellenplatz grüßen können. Doch aus drei Partien binnen elf Tagen holten die Landesliga-Fußballer nur einen Punkt. Am Karsamstag mussten die Rheinfelder gegen den formstarken FC Emmendingen mit 1:4 die zweite Niederlage in Folge hinnehmen und rutschten auf den vierten Rang ab. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 0:1 Sönmez (4.), 0:2 Radovanovic (10.), 1:2 Mislimovic (22.), 1:3, 1:4 beide Radovanovic (42., 85.). SR: Heller (Hilzingen).

Gestern, 11:00 Uhr
SpVgg Gundelfingen/Wildtal
SpVgg Gundelfingen/WildtalGufi/Wildtal
SC Wyhl
SC WyhlWyhl
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Die SpVgg. Gundelfingen/Wildtal hat sich in der Fußball-Landesliga zu einer Art "Angstgegner" des SC Wyhl entwickelt. In den vorigen drei Begegnungen war die Mannschaft von Frederick Polzer und Michael Bodemer stets leer ausgegangen. Mit dem 1:0-Sieg am Ostersonntag hat der SC diese Bilanz aufgehübscht und dazu die Tabellenführung auf elf Punkte ausgebaut. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Tor: 0:1 Thoma (18.). Schiedsrichter: Blettermann (Steinmauern). Zuschauer: 400. Gelb-Rote Karte: Kaya Alp (75./Gundelfingen).