Landesliga-kompakt: SC Lahr II mit deutlicher Heimniederlage

„Unsere Situation ist schwierig“: Dino Piraneo, Trainer des SC Lahr II – Foto: Sebastian Barthmes

Im Aufsteiger-Duell gegen den Tabellendritten hat der SC Lahr II nicht so schlecht gespielt, wie es das deutliche Ergebnis aussagen mag. "Wir hatten die Initiative, auch mehr Chancen und waren spielerisch besser", berichtetete der Lahrer Trainer Dino Piraneo: "Aber die Schabacher waren effizienter. Sie haben ordentlich verteidigt und kamen nach zwei Standardsituationen zu ihren ersten beiden Toren." Zur Pause führten die Gäste bereits mit 3:0. Diesen Vorsprung konnten sie trotz der Angriffsbemühungen der Lahrer während des zweiten Durchgangs verteidigen. Weiter gehts im BZ-Plus-Artikel.