Landesliga-Kompakt: Offenburger FV verliert fünftes Heimspiel in Folge

Eine Portion cleverer und abgezockter präsentierte sich Fußball-Landesligist SV Oberwolfach am Sonntag auf dem Kunstrasen an der Dammenmühle. Und so nahmen die Gäste einen 2:0 (1:0)-Sieg über die Verbandsligareserve des SC Lahr mit nach Hause – sehr zum Verdruss des Lahrer Trainers Dino Piraneo. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

0:2 verloren, trotzdem ist Manuel Vollmer, Trainer des FV Schutterwald, nicht unzufrieden – im Gegenteil. Denn sein Team gastierte bei niemand Geringerem als dem Verbandsliga-Absteiger SC Durbachtal, der zur Verfolgergruppe des SC Hofstetten zählt. "Es war sicher nicht so, dass wir untergegangen sind", sagt Vollmer. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 1:0 Halter (69.), 2:0 Gür (88.). Schiedsrichter: Ludwig (Lichtenau). Gelb-Rot: M. Chahid (77.), E. Chahid (84./beide FVS).