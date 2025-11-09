Landesliga-Kompakt: Offenburger FV verliert fünftes Heimspiel in Folge

Fußball-Landesligist Offenburger FV unterliegt der Spvgg. Ottenau am Samstag mit 1:3 (0:2). Damit rutscht der Verbandsliga-Absteiger immer tiefer in den Abstiegskampf.
Eine Portion cleverer und abgezockter präsentierte sich Fußball-Landesligist SV Oberwolfach am Sonntag auf dem Kunstrasen an der Dammenmühle. Und so nahmen die Gäste einen 2:0 (1:0)-Sieg über die Verbandsligareserve des SC Lahr mit nach Hause – sehr zum Verdruss des Lahrer Trainers Dino Piraneo. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 0:1 Heizmann (38.), 0:2 Boser (57.). Schiedsrichter: Holub (Wasenweiler).
0:2 verloren, trotzdem ist Manuel Vollmer, Trainer des FV Schutterwald, nicht unzufrieden – im Gegenteil. Denn sein Team gastierte bei niemand Geringerem als dem Verbandsliga-Absteiger SC Durbachtal, der zur Verfolgergruppe des SC Hofstetten zählt. "Es war sicher nicht so, dass wir untergegangen sind", sagt Vollmer. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 1:0 Halter (69.), 2:0 Gür (88.). Schiedsrichter: Ludwig (Lichtenau). Gelb-Rot: M. Chahid (77.), E. Chahid (84./beide FVS).
Spätestens seit Samstag, 16.12 Uhr, muss man sich um den Offenburger FV ernsthafte Sorgen machen. Denn da erzielte Spielertrainer Alexander Merkel im Karl-Heitz-Stadion das 3:1 für die Spielvereinigung Ottenau und besiegelte damit die fünfte Heimniederlage des OFV in Serie. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 0:1, 0:2 Herm (11., 35.), 1:2 Martini (71.), 1:3 Merkel (87.). Schiedsrichter: Zemke (Neuenburg). Z: 100.