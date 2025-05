Landesliga kompakt: Neustadts Trainer: "Es tut einfach gut!"

Der FC Pfaffenweiler lässt beim 4:4 gegen den FV Möhringen ebenso Federn wie der FC RW Salem bei seinem 1:1 gegen Stockach. Lachender und tatsächlich Dritter ist Radolfzell, das gegen die Spvgg. F.A.L gewann. Die Pfaffenweiler verpassten den Sieg nach zweimaliger Führung mit jeweils zwei Toren. Spätestens nach dem Doppelschlag durch Jallow Saja und Felix Ohlhauser in der 81. und 82. Minute sahen sie wie der sichere Sieger aus. Doch Möhringen legte da sein Veto ein. Nach dem Anschlusstreffer durch Marcel Schilling (85.) gelang dem Mitaufsteiger in der sechsten Minute der Nachspielzeit durch Maximilian Bell tatsächlich noch das 4:4. Auch Salem musste einen späten Ausgleichstreffer hinnehmen. Dafür rückte Radolfzell dem Spitzenduo mit dem 1:0-Sieg beim VfR Stockach wieder gefährlich nah auf die Pelle. Der jüngste Erfolg beim SC Gottmadingen-Bietingen sorgte bei der DJK Donaueschingen für keinen Höhenflug. Zu Hause musste sich das Schlusslicht dem ebenfalls noch gefährdeten FC Königsfeld mit 1:3 beugen.

Das Spiel begann ausgeglichen. Beide Mannschaften hatten Chancen auf den Führungstreffer. Boan Cesar für die Heimmannschaft und Dukart für Radolfzell hätten die Führung erzielen können. Beide Teams waren bei Standards gefährlich. In der 36. Minute hatte Graf über die linke Seite die Führung für die Gäste auf dem Fuß. Den anschließenden Eckball verwertete Dukart zur Führung für Radolfzell. Mit dem 0:1 ging es in die Habzeitpause. Zu Beginn der zweiten Hälfte hatte Radolfzell ein optisches Übergewicht, ohne zu nennenswerten Torchancen zu kommen. In der 70. Spielminute hatte Burgenmeister die große Chance auf den Ausgleich, sein Schuss konnte Keeper Peter abwehren. FAL erhöhte nun das Tempo und drückte auf den Ausgleich. Robin Karg hatte in der 76. Minute eine gute Chance, sein Abschluss war jedoch zu zentral. in der Nachspielzeit hatten beide Teams die Chance auf einen Treffer. Es blieb jedoch beim nicht unverdienten Sieg für die Gäste, die den 3. Platz in der Tabelle festigten.