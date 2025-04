Landesliga kompakt: Laufenburg rückt auf Rang zwei

Sie konnten es kaum fassen. Beinahe ungläubig nahmen Spieler und Zuschauer den Spielverlauf im Lörracher Grütt zur Kenntnis. Dass der SV 08 Laufenburg die aktuell formstärkste Mannschaft der Fußball-Landesliga, Staffel II, stellt, war vor dem Auftritt beim FV Lörrach-Brombach bekannt. Dass die Equipe von Trainer Michael Hagmann in einem Duell direkter Verfolger allerdings mit solch einer Sicherheit, taktischen Reife und Effizienz überzeugen würde, damit hatte wohl niemand gerechnet. 2:0 führten die Laufenburger nach 20 Minuten, zur Pause stand es 3:0, am Ende 6:1. Es war der sechste Sieg in Folge für den Vizemeister, der in diesem Jahr 21 von möglichen 24 Punkten geholt hat und in den vergangenen Wochen von Tabellenplatz sechs um vier Ränge nach oben gerückt ist. Laufenburg ist wieder dick im Geschäft im Rennen um die Verbandsliga.

FVLB: Philipp; Böhler, Meier, Höpfl (58. Muslic), Trefzer; Binkert (58. Lorenz), Zamorano (46. Schmiederer), D’Agostino, Nguyen (58. M’kadmi); Kapidzija, Akuegwu (46. Schwald). SV 08: Wiedmann; M. Schmidt (74. Lekaj), Hackenberger, Hilpert; L. Schmidt; Langendorf, Esser, Knab (59. Klein), S. Schmidt (53. Oeschger); Gläsemann, D’Accurso (64. Armenio). Tore: 0:1, 0:2 beide D’Accurso (5., 20.), 0:3 S. Schmidt (43.), 0:4, Knab (48.), 0:5 D’Accurso (51.), 0:6 Klein (83.), 1:6 M’kadmi (86.). Schiedsrichter: Satriano (Zell). Zuschauer: 350.