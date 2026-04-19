Landesliga-Kompakt: Jerome Chikwaira führt den FSV Rheinfelen zum Sieg

„Wenn du ihn anspielst, ist er schwer zu verteidigen“: Jerome Chikwaira (FSV Rheinfelden, rechts) im Zweikampf mit Andreas Fischbach (SC Wyhl) . – Foto: Gerd Gründl

Der FC Wittlingen wahrt seine Chance auf den Verbleib in der Fußball-Landesliga. Im Kellerduell beim FC Waldkirch drehen die Gäste einen 0:2-Rückstand und siegen mit 3:2. Jerome Chikwaira hat sich als Leistungsträger bei Fußball-Landesligist FSV Rheinfelden etabliert. Beim 3:2-Sieg gegen Spitzenreiter SC Wyhl avanciert der Franzose zum Matchwinner.

Es war mit 1:2 beim Freiburger FC nicht das erhoffte Resultat für den SV Weil, doch zeigte der Fußball-Landesligist für Trainer Andreas Schepperle eine zufriedenstellende Leistung. Gegen eine spielerisch wie taktisch gute Heimelf „sind wir gut aufgetreten“. Sein Team hatte Schepperle etwas defensiver aus, „wir nahmen ein wenig Druck aus unserem Pressing heraus“. Die Weiler standen kompakt, kreierten wiederum ausreichend Chancen. Bei einem Drei-gegen-Zwei-Konter „müssen wir das 2:1 machen“, so Schepperle, im Gegenzug fiel der Freiburger Siegtreffer (69.). Derweil ist der erste Weiler Neuzugang für die kommende Runde fix: Amin Ghozlani (21, Mittelfeld) kommt aus der Schweiz vom FC Pratteln.

Das Drehbuch für den Fußballsamstag des FC Wittlingen hätte man kaum besser schreiben können. Im Kellerduell beim Tabellen-14. FC Waldkirch lag das Landesliga-Schlusslicht bis zur 76. Minute mit 0:2 in Rückstand. Und dann: Ein Trio inklusive eines Jokers sorgt für die spektakuläre Wende zum 3:2-Sieg. Euphorisiert mündete der Abend im ohnehin geplanten Mannschaftsessen und Clubbesuch im Freiburger Umland. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel. Tore: 1:0 Protic (22.), 2:0 Scheer (51.), 2:1, 2:2 beide Scheurer (76., 80.), 2:3 Palatini (85./FE). SR: Fazliu (Muggensturm). Rot: Bayer (84./Waldkirch/Notbremse). Gelb-Rot: Böhler (90.+4/Wittlingen).

Es war für den FC Bad Bellingen wahrscheinlich das Spiel der letzten Chance gewesen. Die letzte Chance, nochmal Anspruch auf den zwölften Platz, der definitiv den Verbleib in der Fußball-Landesliga beschert, erheben zu können. Mit einem Sieg gegen den TuS Binzen wäre der Tabellen-13. auf fünf Punkte an die Gäste herangerückt. Doch durch ein Gegentor in der Nachspielzeit verlor Bad Bellingen am Samstag mit 2:3. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel. Tore: 1:0 Krumm (40.), 1:1 Thiel (44.), 1:2 Chrobok (50.), 2:2 Riede (76./FE), 2:3 Brenneisen (90.+2). Schiedsrichter: Schätzle (Schönwald).

eim 0:0-Remis gegen den FC Emmendingen sei für seinen FV Lörrach-Brombach „gefühlt mehr drin gewesen“, sagte Thorsten Szesniak. Der Trainer des Fußball-Landesligisten berief sich unter anderem auf die höhere Torgefahr seiner defensiv stabilen Elf, die bereits in der Anfangsphase „zwei Riesenchancen“ verbuchte. In der Folge verflachte die Partie etwas. Nach Wiederbeginn sah Szesniak den FVLB „noch einen Tick dominanter“, wobei „wir auch zwei klare Chancen zulassen“. SR: Mera-Linz (Schopfheim).