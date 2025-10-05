Landesliga-Kompakt: Gundelfingen/Wildtal nutzt Bahlinger Patzer

Ein heftiger Regenschauer der kurz vor Anpfiff einsetzte und über die gesamte Spielzeit nur selten nachließ, stellte beide Teams im Elztalstadion vor große Herausforderungen und war sicherlich auch mit ein Grund für die geringe Zuschauerzahl.Die Gäste aus Stegen hatten in der ersten Spielhälfte ein leichtes Übergewicht, was auch mit dem Führungstreffer durch Kapitän Manuel Benz, nach feinem Zuspiel von von Daniel Spiegelhalter belohnt wurde (26.). Wenig später hätte Benz erhöhen können, verfehlte jedoch das Ziel. Auf der anderen Seite hatte lediglich Nathan Gensitz eine hochkarätige Chance. Sein Abschluss hatte Keeper Christoph Löffler schon überwunden, wurde aber mit viel Einsatzwillen von Carlos Strach noch von der Torlinie gekratzt (.45.) Nach dem Seitenwechsel entwickelt sich auf dem nassen und teilweise rutschigen Geläuf ein offener Schlagabtausch. Gästestürmer Martin Fischer traf bei einem Konter nur den Waldkircher Innenpfosten (54.). Besser machte es Jannik Bayer, nach Zuspiel von Felipe Vales Pina mit seinem platzierten Schuss, der für den Ausgleich sorgte (56.). Cedric Schön verpasste es in der 74. Minute sein Team in Führung zu bringen. Nach Balleroberung konnte er auf das gegnerische Tor zustürmen, scheiterte aber am glänzenden Fußreflex von Löffler. Drei Minuten hatte der eingewechselte Roman Hug auf Stegener Seite mehr Schußglück; sein Abschluss aus schwierigen Winkel netzte er zum 1:2 ein. Ein scharf getretenen Eckball von Seyyid Acar, der von Schön unglücklich abgefälscht wurde, brachte die Gäste endgültig auf die Siegerstraße (83.). Sekunden vor dem Schlußpfiff fiel durch Elmar Dervishi der 1:4 Endstand.Letztlich ein zu hohes Ergebnis, aber nicht unverdienter Sieg der Gäste, die ihren guten Lauf damit fortsetzten und nun seit 5 Spielen ohne Niederlage sind. Anders sieht bei den Elztäler aus, die ihre vierte Niederlage in Folge kassierten.

Tore: 0:1 Manuel Benz (26.),1:1 Jannik Bayer (59.),1:2 Roman Hug (77.),1:3 Seyyid Acar (83.),1:4 Elmar Dervishi (90.+2). Schiedsrichter: Lionel Hauck (Inzlingen). Zuschauer: 120