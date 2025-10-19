Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der Schutterwälder David Daniel (links) kämpft mit Dejan Zdraveski leidenschaftlich um das Spielgerät. – Foto: Wolfgang Künstle
Landesliga-Kompakt: FV Schutterwald unterliegt mit 0:1 dem Kehler FV
Damit bleibt die Rote Laterne weiterhin beim FV Schutterwald
In einem wenig erwärmenden Derby der Fußball-Landesliga gewann der Kehler FV mit 1:0 beim Tabellenschlusslicht. Damit bleibt die Rote Laterne weiterhin beim FV Schutterwald.
Die Vorzeichen für eine attraktive Begegnung waren denkbar schlecht. Gastgeber FV Schutterwald hatte es in neun Partien dieser Saison auf gerade mal vier Pünktchen gebracht, die Gäste vom Rhein mit ihrem Ichenheimer Trainer Karsten Kalt spielen zwar gefälligen Fußball, treffen aber das Tor nicht und konnten mit Rang elf vor der Partie bei weitem nicht zufrieden sein. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.