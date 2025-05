Landesliga kompakt: FV Schutterwald hofft auf die Trendwende

FSV Seelbach – SV Oberwolfach, Samstag, 15 Uhr. "Unser Ziel muss in jedem Spiel sein, etwas mitzunehmen", sagt Christoph Lawicki, Trainer des FSV Seelbach. Am Samstag erwartet das Tabellenschlusslicht mit dem SV Oberwolfach (5./41 Punkte) allerdings ein Topteam, das steht für Lawicki außer Frage, auch wenn er die Mannschaft nicht näher kennt. Den Spielern des abgestiegenen FSV "soll es Spaß machen, gegen solche Mannschaften zu spielen", so Lawicki, und "wir können da ganz viel mitnehmen für die kommende Runde." Ärgerlicherweise muss er verletzungs- und studienbedingt sowie beruflich auf mehrere Spieler verzichten.

FV Schutterwald – SV Stadelhofen, Sonntag, 15 Uhr. Drei Niederlagen in Folge stehen für die Gastgeber (9./34 Punkte) aktuell zu Buche. "Das kennen wir so nicht, das ist eine Situation, in der die Mannschaft nichts dringender brauchen kann als Erfolgserlebnisse und Punkte", sagt Trainer Manuel Vollmer. Dass er am Sonntag auf seinen Bruder Adrian auf der gegenüberliegenden Trainerbank trifft, rückt vor diesem Umstand in den Hintergrund. "Das ist schade, wir haben uns auch zuletzt weiterhin eng ausgetauscht. Aber in meinem Kopf steht die schwierige Situation und wie wir uns daraus am besten befreien können, noch vor dem Treffen mit meinem Bruder", verdeutlicht Manuel Vollmer. Auch bei den Gästen (3./42) lief zuletzt durchaus nicht alles reibungslos. "Das sind aber Probleme auf einem anderen Level", sagt Manuel Vollmer. Ob er auf Torhüter Tobias Volk zurückgreifen kann, ist noch unklar.

