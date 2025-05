Landesliga kompakt: FV Lörrach-Brombach erkämpft sich den Auswärtssieg

Die Heimelf ging in der vierten Minute in Führung. Ein Schlenzer von Mario Paolillo landete hinter Oliver Niegot, dem Keeper der SpVgg. Gundelfingen/Wildtal, im langen Eck. Das 1:0 verlieh den Dottingern allerdings keine Sicherheit. In der 15. Minute konnte Luis Gomes Ribeiro aus gut 16 Metern egalisieren. Der Gundelfinger traf den Ball nicht voll und verlieh ihm gerade dadurch reichlich Effet, die Kugel ging an die Latte und prallte von dort ins Tor.

Die 1:6-Niederlage gegen den SV 08 Laufenburg vor Wochenfrist hatte den Fußballern des FV Lörrach-Brombach eine tiefgehende Videoanalyse beschert, in der "wir den Finger in die Wunde gelegt haben", so Trainer Thorsten Szesniak. Im Fokus: die Arbeit gegen den Ball. Der Auftritt beim Landesliga-Dritten Bahlinger SC II "war die Reaktion. Das war kämpferisch top", sprach Szesnaik seinem Team nach dem 1:0-Sieg ein "Riesenkompliment" aus. Der BSC verzeichnete mehr Ballbesitz, prallte aber an einer stabilen Defensive ab. Den Gästen boten sich in der Schlussphase zunehmend Räume, Johannes Binkert traf zum 1:0 (89.). Für die Heimelf hatte Szesniak "keine hundertprozentige Chance" notiert. So spielte Torwart Marc Philipp in einem seiner letzten FVLB-Auftritte zu Null. Berufsbedingt zieht der 27-Jährige in Kürze nach Stuttgart und wird den Verein nach sieben Jahren verlassen.

FVLB: Philipp; Böhler, Trefzer, Meier, Höpfl; Binkert (90.+2 M'kadmi), Schwald (65. Zamorano), D’Agostino, Nguyen (76. Muslic); Kapidzija (85. Passannante), Akuegwu (90.+1 Schmiederer). Tor: 0:1 Binkert (89.). Schiedsrichter: Nemtinow (March). Zuschauer: 20.