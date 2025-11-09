Landesliga-Kompakt: FSV Rot-Weiß Stegen vergibt zwei Mal vom Punkt

In der Fußball-Landesliga muss der FSV Rot-Weiß Stegen eine 0:2-Heimniederlage gegen den FV Lörrach-Brombach hinnehmen. Dabei scheitern die Dreisamtäler gleich zweimal vom Elfmeterpunkt.
Anfang Oktober rangierte der SV Weil im Landesliga-Mittelfeld: achter Platz, acht Punkte Rückstand zur Spitze. Seitdem hat sich das Fußballteam mit fünf Siegen in Serie auf den zweiten Platz und auf drei Punkte an Tabellenführer SC Wyhl herangearbeitet. Eine Bewertung, ob sich der SV Weil zum Spitzenteam entwickelt hat, sieht Trainer Andreas Schepperle noch etwas verfrüht. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 1:0 Samardzic (32.), 2:0 Heidenreich (49.), 3:0 Stöhr (81.), 3:1 Frassica (84./FE), 4:1 Rabe (89.), 5:1 S. Ismaili (90.+3). SR: Stier (Allensbach). Bes.: Keller hält FE von Koschinsky (59./Waldkirch).
Bisher schien auf dem FV Lörrach-Brombach in dieser Saison ein "Auswärtsfluch" zu liegen. Diesen dürfte die Mannschaft von Thomas Szesniak mit dem 2:0-Erfolg auf der Kageneck-Sportanlage des FSV Stegen aufgehoben haben. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 0:1 Kapidzija (18.), 0:2 Akuegwu (90.+1). Schiedsrichter: Popov (Ringsheim). Zuschauer: 90.
Ob der Personalprobleme bleibt es eine schwierige Hinrunde für Fußball-Landesligist FC Wittlingen, der mit 0:2 beim FC Tiengen die zehnte Niederlage im zwölften Spiel erlitt. Doch resümierte Trainer Gerhard Sauer „eine Leistungssteigerung, auch angesichts der Umstände. Wir haben gut mitgehalten“. Ausschlaggebend für den Tiengener Sieg war für Sauer das Selbstvertrauen der Gastgeber, die seit nun sechs Spielen ungeschlagen sind (davon fünf Siege ohne Gegentor). „Das 1:0 erzwingen sie, das 2:0 spielen sie super heraus.“ Positiv wertet der Wittlinger Coach beim Tabellenvorletzten den stabilen „Zusammenhalt der Mannschaft“ und im Verein. So ergänzten vier Reservespieler den Kader des Aufsteigers, der an diesem Dienstag zum Nachholspiel beim Tabellendritten Spvgg. Gundelfingen/Wildtal antritt (19 Uhr).
Tore: 1:0 Häring (50.), 2:0 Muhovic (85.). SR: Hamad (Konstanz).
Unwissenheit kann ein Vorteil sein. Vor zwei Wochen dominierte der TuS Binzen den Spitzenreiter Spvgg. Gundelfingen/Wildtal (4:0). Ein Landesligateam mit überschaubarem Bekanntheitsgrad im Kandertal. Die Fußballer des FSV Rheinfelden hingegen "kennen meine Spieler besser", sagte TuS-Trainer Manuel Schwarz nach der 3:5-Niederlage. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 0:1 Mislimovic (5.), 0:2 Males (18.), 1:2, 2:2 beide Chrobok (19., 33.), 2:3, 2:4 beide Mislimovic (42., 47.), 3:4 Rinza (87.), 3:5 Al Shaer (90.+5). Schiedsrichter: Heidenreich (Teningen).
Nach einer schwierigen Saisonphase haben sich die Fußballer des FC Bad Bellingen wieder stabilisiert. Auf den 2:0-Sieg beim FC Waldkirch ließ der Landesligist nun ein 2:2-Remis gegen den bisherigen Tabellenzweiten Spvgg. Gundelfingen/Wildtal folgten. Mit dem Punktgewinn zeigte sich FC-Trainer Marvin Riede nach einem guten Auftritt zufrieden, wobei Chancen auf das Siegtor „am Schluss noch da waren“. Nach der torlosen ersten Hälfte „haben wir kurz gepennt“, haderte Riede mit dem 0:1 durch Gäste-Torjäger Niclas Heizmann (47.). „Danach haben wir es wieder besser gemacht.“ Joker Ebrima Musu Jaiteh verhalft der Heimelf zur Wende: mit der Vorlage zu Lucas Würmlins Ausgleich (59.) und seinem Tor zur 2:1-Führung (66.), die wiederum Heizmann egalisierte (2:2/72.).
Tore: 0:1 Heizmann (47.), 1:1 Würmlin (59.), 2:1 Musu Jaiteh (66.), 2:2 Heizmann (72.). SR: D. Schmidt (Haslach).