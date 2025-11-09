Landesliga-Kompakt: FSV Rot-Weiß Stegen vergibt zwei Mal vom Punkt

Anfang Oktober rangierte der SV Weil im Landesliga-Mittelfeld: achter Platz, acht Punkte Rückstand zur Spitze. Seitdem hat sich das Fußballteam mit fünf Siegen in Serie auf den zweiten Platz und auf drei Punkte an Tabellenführer SC Wyhl herangearbeitet. Eine Bewertung, ob sich der SV Weil zum Spitzenteam entwickelt hat, sieht Trainer Andreas Schepperle noch etwas verfrüht. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 1:0 Samardzic (32.), 2:0 Heidenreich (49.), 3:0 Stöhr (81.), 3:1 Frassica (84./FE), 4:1 Rabe (89.), 5:1 S. Ismaili (90.+3). SR: Stier (Allensbach). Bes.: Keller hält FE von Koschinsky (59./Waldkirch).