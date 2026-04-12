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Landesliga-Kompakt: FC Bad Bellingen sendet mit Sieg ein Lebenszeichen
FV Lörrach-Brombach triumphiert dank seriösem Auftritt beim SV Weil
Wie wichtig die mentale Verfassung im Sport sein kann, zeigte am Samstag der 4:1-Erfolg der Fußballer des FV Lörrach-Brombach beim SV Weil. Hier die Gäste, deren Brust sukzessive breiter wird, dort die Hausherren, die in eine labile Phase gerutscht sind. Vor dem Restart der Landesliga lag der SVW mit 34 Punkten auf dem dritten Platz, der FVLB mit 22 Punkten auf Rang zehn. Sechs Spiele später trennen Weil (6./38 Punkte) und Lörrach-Brombach (8./35) nur noch zwei Plätze und drei Zähler. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 0:1, 0:2 beide Heininger (23., 49.), 0:3 Muslic (57.), 1:3 Schupp (77.), 1:4 Schwald (86.). Schiedsrichter: D. Schmidt (Haslach).
In dieser Fußballsaison hatte Colin Blatter noch keine bleibenden Spuren in der Landesliga hinterlassen können. Längere Zeit musste der junge Stürmer des FSV Rheinfelden pausieren, erst seit wenigen Wochen sei er wieder im Training, sagt sein Trainer Anton Weis. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Vier Heimspiele im Jahr 2026, dreimal torlos – das 0:0 entwickelt sich zum Standardergebnis des TuS Binzen. Doch bietet der Fußball-Landesligist kurzweilige Partien, denen einzig die Tore abgehen. Das 0:0 gegen den Freiburger FC am Samstag bewertete TuS-Coach Manuel Schwarz als "ein sehr unterhaltsames Spiel für den neutralen Zuschauer". Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
"Die Mannschaft lebt noch." Aus Marvin Riede sprach die pure Erleichterung eines Fußballtrainers. Mit dem 4:1-Sieg beim FC Wittlingen beendete sein Landesligateam des FC Bad Bellingen die Negativserie (fünf Niederlagen in Folge) und festigte den 13. Platz. Nach 401 Minuten endete auch die torlose Serie der Kurstädter. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.