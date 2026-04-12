Landesliga-Kompakt: FC Bad Bellingen sendet mit Sieg ein Lebenszeichen

Wie wichtig die mentale Verfassung im Sport sein kann, zeigte am Samstag der 4:1-Erfolg der Fußballer des FV Lörrach-Brombach beim SV Weil. Hier die Gäste, deren Brust sukzessive breiter wird, dort die Hausherren, die in eine labile Phase gerutscht sind. Vor dem Restart der Landesliga lag der SVW mit 34 Punkten auf dem dritten Platz, der FVLB mit 22 Punkten auf Rang zehn. Sechs Spiele später trennen Weil (6./38 Punkte) und Lörrach-Brombach (8./35) nur noch zwei Plätze und drei Zähler. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.