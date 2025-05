Landesliga kompakt: Ein Punkt reicht dem FC Wolfenweiler-Schallstadt

Seit Wochen ziehen die Schallstädter, unbeeindruckt von den Siegesserien der Konkurrenz, ihre Kreise an der Tabellenspitze. "Ich habe 20 Spieler im Training, jeder will spielen, wir haben nie nachgelassen", sagt Heitzler. Nach den Plätzen vier (2023) und drei (2024) ist der Club nun reif den Titel. "In den vergangenen beiden Jahren wäre ein Aufstieg wohl zu früh gekommen", schätzt Heitzler. Jetzt habe man vom Verein das Signal erhalten, dass die Verbandsliga zu stemmen sei. Ein Großteil der Mannschaft bleibt zusammen, spektakuläre Verpflichtungen dürfte es nicht geben: "Da wird kein roter Teppich ausgerollt und niemand mit dem Privatjet eingeflogen", sagt der Wölfe-Trainer schmunzelnd.

SV Weil gegen SV 08 Laufenburg

Die Rechnung für den SV 08 Laufenburg ist einfach: Holt der Tabellenzweite aus den verbleibenden drei Spielen vier Punkte, ist die erneute Teilnahme an der Aufstiegsrunde sicher. Gewinnen die Nullachter an diesem Freitag beim SV Weil (20 Uhr) und spielt Verfolger Bahlinger SC II am Sonntag beim TuS Binzen maximal remis, wäre Laufenburg bereits durch. Spitze ist der SV Weil derzeit im direkten Vergleich der Hochrhein-Landesligisten. Aus bisher elf Derbys der Saison holten die Blau-Weißen 23 Punkte. Knapp dahinter: der FC Tiengen (22). An diesem Freitag steht für Weil gegen Laufenburg das letzte Derby der Saison an.

FV Lörrach-Brombach

Die Heimbilanz der Fußballer des FV Lörrach-Brombach (24 Punkte) ist ordentlich, aber ein Hauptfaktor für den kaum mehr aufholbaren Sieben-Punkte-Rückstand zum Landesliga-Zweiten SV 08 Laufenburg. Am Sonntag gastiert in RW Stegen (15 Uhr) das drittbeste Rückrundenteam im Grütt.

FSV Rheinfelden

Für den Landesliga-Neunten FSV Rheinfelden geht es vor dem Fußballderby an diesem Freitag beim FC Tiengen (20 Uhr) noch um Rang acht und die direkte Qualifikation für den südbadischen Verbandspokal. Parallel laufen die Kaderplanungen, so gab der FSV zwei weitere Zugänge bekannt: Offensivakteur Ligawu Esombi (26, US Hesingue/Frankreich) und Verteidiger Simon Pakalski (17, SV Weil U19).

TuS Binzen

Frei aufspielen können die Fußballer des TuS Binzen im Saisonendspurt. Der Klassenerhalt ist längst gesichert und ein einstelliger Tabellenplatz in der Premierensaison in der Landesliga noch möglich. Am Sonntag (15 Uhr) fordert der Aufsteiger den Tabellendritten, die U23 des Bahlinger SC, heraus.

VfR Bad Bellingen

Ein Sieg im Abstiegskampf ist von Fußball-Landesligist VfR Bad Bellingen am Sonntag gegen den SV Mundingen (15 Uhr) gefordert. Unabhängig der Ligazugehörigkeit ist fix, dass nach der Fusion mit der Spvgg. Bamlach-Rheinweiler zum FC Bad Bellingen weiterhin Marvin und Robert Riede das Trainerduo bilden. Die zweite Mannschaft in der Kreisliga A wird Gabriel Iordan, seit 2018 als Coach der Spvgg. tätig, betreuen.