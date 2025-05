Landesliga kompakt: Die Landesligisten biegen auf die Zielgerade

Der formstarke Tabellenzweite, der den SC Wyhl mit der Empfehlung von sechs Siegen in Folge empfängt (Samstag, 15.30 Uhr), will sich absetzen und den möglichen Aufstiegsplatz absichern. Entgegen kommt den Nullachtern, dass es mit der Partie des Bahlinger SC II gegen FV Lörrach-Brombach (Sonntag, 15 Uhr) ein Verfolgerduell gibt, bei dem die Konkurrenz Punkte lassen wird. Bei der Begegnung FSV Rheinfelden gegen den SV Weil (Samstag, 16.15 Uhr) hält sich wohl nur ein Sieger zarte Aufstiegshoffnungen offen, während der inzwischen stark abstiegsgefährdete VfR Bad Bellingen zum Punkten verdammt ist; beim FC Tiengen (Sonntag, 13.30 Uhr) allerdings vor einer hohen Hürde steht. Ohne Abstiegssorgen zum Freiburger FC II reist der TuS Binzen (Sonntag, 11 Uhr). Der Aufsteiger ist mit weiteren Planungen für die kommende Saison in der Landesliga durch: Von Bezirksligist SV Herten kommt Joshua Kopp (25, Mittelfeld), vom A-Ligisten SV Eichsel Patrick Baumgartner (27, Abwehr).