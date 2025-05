Landesliga kompakt: Der VfR Bad Bellingen schöpft neue Hoffnung

Von ungewohnter Position aus hielt der VfR-Coach telefonisch Kontakt zu seinem Trainerteam und durfte verfolgen, wie sein Team den ersehnten Sieg im Abstiegskampf eintütete. "Wir haben uns endlich belohnt", befand Riede nach dem 4:1-Erfolg, der erste Dreier nach sieben Niederlagen in Serie und insgesamt acht sieglosen Partien in Folge.

Als die zweite Halbzeit gegen den FSV Rheinfelden begann, ward Marvin Riede nicht mehr auf der Trainerbank des VfR Bad Bellingen gesehen. Stattdessen hatte er auf dem Dach des Vereinsheims Platz genommen und verfolgte von dort das Treiben seiner Landesliga-Fußballer. Gezwungenermaßen. Beim Gang in die Pause "habe ich mit meinem Bruder Leon geschimpft", berichtete der Coach über klare Worte an seinen Abwehrchef. Diese aber habe ein Schiedsrichter-Assistent in Richtung des Schiedsrichters interpretiert – schwupps, Riede sah die Rote Karte.

Die Hochphase des SV Weil hält an, gegen das Kellerkind landeten die Blau-Weißen ihren fünften Sieg in Serie. Der Heimerfolg fiel aus Sicht von Trainer Andreas Schepperle knapper aus als nötig, "drei bis fünf Treffer mehr" bewertete er als realistisch. Denn während sich die FFC-Reserve im Abschluss höchst effizient präsentierte, schlugen die Gastgeber aus ihren Torchancen zu wenig Kapital. Gegen einen kompakten, tief stehenden Gegner habe seiner Elf "in der ersten Halbzeit die Konzentration im Passspiel gefehlt", so Schepperle. Zwar glichen die Gäste direkt nach Wiederbeginn die Weiler Pausenführung aus, die klar überlegenen Hausherren trafen aber zügig durch Marvin Stöhr (51.) und Nemanja Radulovic (57.) zur 3:1-Führung. Auch wenn der FFC verkürzen konnte, gab es am souveränen Heimerfolg nichts zu rütteln.

SVW: Keller; Nuredini (63. Samardzic), Fischer, Ferati, Rouag (84. Krubally); Do Le (66. Hofmans), Groß; Ismajli (63. Selmani), M. Maier, Radulovic; Stöhr (84. Kaiser). Tore: 1:0 M. Maier (17.), 1:1 Lange (46.), 2:1 Stöhr (51.), 3:1 Radulovic (57.), 3:2 Basholi (66.). Schiedsrichter: Lorenz (Überlingen). Zuschauer: 100.