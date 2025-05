Landesliga kompakt: Der Kehler FV gewinnt auch beim Tabellenführer

Der erste Rammersweierer Auswärtserfolg der Saison trug glückliche Züge. Die Gäste begannen in den ersten 25 Minuten tonangebend, konnten infolge einer Ecke, die Markus Felka als Abpraller verwertete, in Führung gehen. Dann aber wurde der TuS stärker, weil die Gäste ihre Pässe ins Angriffsdrittel zu unsauber spielten. "Wir bekommen den Ausgleich zu leicht, weil die letzte Konsequenz im Abwehrverhalten fehlte", führte FVR-Spieler Kevin Kopf außerdem an. Das Remis zur Pause fiel leistungsgerecht aus. Nach der Pause hatten die Gastgeber in einem umkämpften Spiel die besseren Chancen. "Wir müssen uns bei Torhüter Yannick Anzaldi bedanken, der uns mehrfach im Spiel gehalten hat", sagte Kopf. Rechneten schon alle Beteiligten mit einer Punkteteilung, wurde ein langer Ball in der letzten Minute glücklich in den Lauf von Johannes Schwab verlängert, der den Konter zum 2:1-Siegtor vollendete. "Wir waren öfter im Saisonverlauf nah dran, sind dann aber immer wieder am Auswärtssieg gescheitert. Die Punkte waren glücklich, aber auch hart erkämpft", sagte Kevin Kopf zusammenfassend.

Tore: 0:1 Felka (14.), 1:1 Langguth (33.), 1:2 Schwab (90.). Schiedsrichter: Ludwig (Lichtenau). Zuschauer: 100.