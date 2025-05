Landesliga kompakt: Der FV Schutterwald hofft auf ein Erfolgserlebnis

VfB Bühl – SV Niederschopfheim, Samstag, 17 Uhr. Gegen den Kehler FV steckte Tabellenführer SV Niederschopfheim vergangene Woche eine Niederlage ein. "Viel vorwerfen mussten wir uns nicht. Dennoch wird es am Samstag darauf ankommen, wieder besser Fußball zu spielen und konsequenter zu verteidigen. Wir kassieren aktuell zu viele Gegentreffer", sagt SVN-Trainer Jan Herdrich. Bühl (10./34 Punkte) zeigte sich zuletzt wenig formstabil. Vorsicht ist für den Primus dennoch angesagt, denn zwei der drei jüngsten Auswärtsspiele in Bühl, ebenso das Hinspiel, gingen verloren. "Bühl hat zwei, drei sehr gute Spieler im Kader, aber wenn wir wieder näher an unser Topniveau gelangen, sollte es möglich sein, in Bühl erfolgreich zu sein", ist Herdrich optimistisch. Omar Daffeh wird am Wochenende nicht zur Verfügung stehen, dafür stehen Robin und Luis Leidinger wieder im Kader. Auch Rico Schmieder hat das Training wieder aufgenommen, sollte im Aufgebot stehen können.