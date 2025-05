Landesliga kompakt: Der FC Neustadt punktet erneut im Abstiegskampf

Das Spiel begann ganz nach dem Geschmack der Gäste. Bereits in der 4. Minute konnte Marco Gruber seine Farben mit 0:1 in Front schiessen, nachdem ein langer Ball in den Strafraum per Kopf auf ihn weitergeleitet wurde. Die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten, denn Brian Ernst konnte nach einem Ballgewinn im Mittelfeld den 1:1 Ausgleich erzielen (8.). Nur eine Minute später hatte Heuel per Kopf eine gute Gelegenheit, doch er köpfte knapp über das Tor. Zwei Zeigerdrehungen später konterten die Gäste über 3 Stationen, doch mit Mann und Maus konnte schlimmeres gerade noch verhindert werden. In der 12. Minute dann allerdings doch die 1:2 Gästeführung durch Tahtsidis, allerdings aus stark Abseitsverdächtiger Position. Das muntere Toreschiessen ging munter weiter, denn in Minute 16. Erzielte Frank Stark erneut den Ausgleich für die Hohentwieler, als er einen Stellungsfehler vom Torwart nutzte. Es folgten Torschüsse auf beiden Seiten, die allesamt ungenutzt blieben. In der 27. Minute nutzte erneut Marco Gruber einen Schnitzer des Singener Schlussmanns und brachte wiederum seine Elf in Führung. In der 35. Minute hatten die Gäste den Torschrei schon auf den Lippen, doch Gruber scheiterte am Querbalken und den Nachschuss setzte Kurz über das leere Tor. Den Schlusspunkt in dieser ereignisreichen ersten Hälfte setzte Frank Stark, doch sein Schuss nach tollem Solo krachte nur gegen den Pfosten.

Nach dieser unglaublichen ersten Halbzeit, war für die zweite einiges zu erwarten. Doch weit gefehlt. Das Spiel verlor mehr und mehr an Fahrt und es gab nur noch sporadische Angriffe. Dabei waren die Gäste etwas im Chancenplus, doch einen weiteren Treffer konnten sie nicht erzielen. Die Heimelf versuchte gegen Ende der Partie das Ruder noch herum zu reißen, doch die Angriffe waren zu ungenau und konnten von der Gästeabwehr verteidigt werden. Am Ende steht eine Niederlage für die Hohentwieler, die sich weiterhin in den unteren Tabellenregionen aufhalten und den erhofften Befreiungsschlag nicht setzen konnten. Unter dem Strich sicherlich kein unverdienter Sieg für GoBi.

FC Singen 04: Coma, Rummler (56. Gashi), Toth, Ernst B. (80. Freis), Kirmaci, Schädler, Christiansen (56. Svistunov), Todorovski, Ernst M., Schonhardt (82. Wäschle), Stark (71. Care). SC GoBi: Stärk, Magro, Abdi (61. Frühsorger), Schmittschneider (80. Wiedenmaier), Faude S. (90. May), Heuel, Kurz (73. Schopper), Gruber (86. Tofahrn), Tahtsidis, Hellwig, Faude J. Schiedsrichter: Jonas Gumz (Rielasingen). Zuschauer: 330. Tore: 0:1 (4. Gruber); 1:1 (8. Ernst B.); 1:2 (12. Tahtsidis); 2:2 (16. Stark); 2:3 (27. Gruber).