Landesliga-Knipser erst eiskalt, dann zu feurig: Tor und Platzverweis für Hallmaier bei SCO-Pleite

Einen gebrauchten Tag erlebte die zweite Mannschaft des SC Oberweikertshofen. Ohne Punkte, dafür mit einem Verletzten, kehrte sie aus Fuchstal zurück.

Oberweikertshofen – Die zweite Garde des SC Oberweikertshofen wartet weiter auf den ersten Saisonsieg. Aus Fuchstal kehrte das Team von Trainer Daniel Stapfer mit einer 1:3 (1:0)-Niederlage zurück.

Dabei hatten die Gäste den besseren Start erwischt. Der aus dem Landesliga-Kader ausgeborgte Stürmer Felix Hallmaier stellte seine Torjäger-Qualitäten unter Beweis und brachte die SCO-Reserve nach rund einer Viertelstunde in Führung (14.). Doch ein kollektiver Tiefschlaf kurz nach dem Wiederanpfiff bescherte dem Spiel die Wende zugunsten der Platzherren. Gedanklich noch beim Pausentee schlug Fuchs㈠tals Samuel Keßler innerhalb einer Minute gleich doppelt zu und drehte den Spieß damit um (zweimal 48.). Acht Minuten vor dem Ende fiel dann die endgültige Entscheidung, als der SVF-Doppeltorschütze Keßler einen Elfer sicher zum 3:1-Endstand verwandelte und damit einen lupenreinen Hattrick hinlegte.

Einen unrühmlichen Abgang legte derweil SCO-Torschütze Hallmaier hin. Nach einer Zeitstrafe in der Schlussminute hatte er sich nicht mehr unter Kontrolle und sah auf dem Weg in die Kabine noch die Ampelkarte. Zudem hatte Michael Schmiedel Pech, als er mit Verdacht auf Kreuzbandriss ins Krankenhaus gebracht werden musste.