Landesliga-Klub zieht nicht zurück – dafür großer Umbruch im Winter

An der Snitgerreihe geht es weiter, aber anders als gedacht: Zum Jahreswechsel stand beim ASV Hamburg noch der Rückzug im Raum. Das Drohszenario wurde allerdings abgewendet, stattdessen geht es in der Landesliga Hansa nach einem großen Umbruch im Winter weiter. Der Spielerkader hat sich deutlich geändert.
Rang zwölf und keine Chance mehr auf die vorderen Plätze war sicherlich nicht die Zwischenbilanz, die sich der ASV Hamburg im Sommer ausgemalt hatte. Als im November die Trainer Philip Pettersson und Max Rosseburg nach durchwachsenen Leistungen zurücktraten, war das Hinrunden-Chaos perfekt.
Zum Jahreswechsel spitzte sich die Lage weiter zu, weil ein Schreiben kursierte, dass den Rückzug aus der Landesliga Hansa ankündigen sollte. Deshalb stand hinter dem Fortbestand des ASV Hamburg ein großes Fragezeichen, jedoch geht es weiter. Bei Transfermarkt hat sich Sportchef Ghazi Mustapha entsprechend geäußert. Die Verantwortlichen haben den Kader im Winter kräftig umgebaut.
„Natürlich haben wir uns in der Winterpause Gedanken gemacht. Das ist doch ganz klar und auch ganz normal. Denn wir konnten mit den Ergebnissen und dem Tabellenstand ja nicht zufrieden sein“, erklärt Mustapha. „Wir werden gestärkt aus der Hinrunde rausgehen – und nehmen den Kopf wieder hoch.“ Dass das Mannschaftsgefüge nicht zu 100 Prozent in Ordnung war, lässt sich neben den Leistungen auch an folgender Aussage des Funktionärs ableiten: „Von vielen Spielern haben wir uns ganz bewusst getrennt, andere haben sich selbst neu orientiert.“
Für die Rückrunde hat der Afghanische Sportverein den Kader mächtig umgekrempelt (siehe unten) und will mit einem neuen Mix aus Talenten und Erfahrung die Saison bestmöglich zu Ende bringen, um dann schon frühzeitig den Fokus auf den Sommer legen zu können. Ein Coup war die Verpflichtung von Oberliga-Spieler William Wachowski, der von Nikola Tesla eigentlich zum Hansa-Tabellenführer Concordia Hamburg wechseln sollte.
ASV Hamburg
Zugänge: Edmund Baafi (Concordia Hamburg), Amevi Olivier Sossou (Klub Kosova), Mertkan Mehmed Hasan (Düneberger SV), Joel Amuzu (SC Vorwärts/Wacker Billstedt II), Kevin Kyei-Gyamfi (SC Vorwärts/Wacker Billstedt II), Marvin Zougna (SC Vorwärts/Wacker Billstedt II), Nikola Kosanic (HEBC Hamburg II), Lion Jona Jodeit (TBS Pinneberg), Rathwan Al Radi (SC Sternschanze), William Wachowski (FK Nikola Tesla)
Abgänge: Soleiman Kazizada (SC Condor Hamburg), Edmund Baafi (Rahlstedter SC), Jimmy Rantz (Sport-Club Eilbek), Mazlum Oguz (Vereinslos), Dominik Ohler (Ziel unbekannt), Emmanuel Ogbeide (Ziel unbekannt), Okan Özer Subay (Ziel unbekannt), Benedict Hwidie (Ziel unbekannt), Oscar Amankwaah (Ziel unbekannt), Hischem Metidji (Ziel unbekannt)
