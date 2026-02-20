Landesliga-Klub zieht nicht zurück – dafür großer Umbruch im Winter In der Landesliga Hansa wollte der ASV Hamburg in dieser Saison eigentlich eine gute Rolle spielen, doch stattdessen waren die vergangenen Monate turbulent. Zum Jahreswechsel stand ein Rückzug im Raum, doch es geht mit einem rund erneuerten Kader in die zweite Saisonhälfte. Wer gekommen und gegangen ist.rnrn von red · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Gute Nachrichten für die Fans des ASV Hamburg. – Foto: Marcel Eichholz

An der Snitgerreihe geht es weiter, aber anders als gedacht: Zum Jahreswechsel stand beim ASV Hamburg noch der Rückzug im Raum. Das Drohszenario wurde allerdings abgewendet, stattdessen geht es in der Landesliga Hansa nach einem großen Umbruch im Winter weiter. Der Spielerkader hat sich deutlich geändert.

Rang zwölf und keine Chance mehr auf die vorderen Plätze war sicherlich nicht die Zwischenbilanz, die sich der ASV Hamburg im Sommer ausgemalt hatte. Als im November die Trainer Philip Pettersson und Max Rosseburg nach durchwachsenen Leistungen zurücktraten, war das Hinrunden-Chaos perfekt. Zum Jahreswechsel spitzte sich die Lage weiter zu, weil ein Schreiben kursierte, dass den Rückzug aus der Landesliga Hansa ankündigen sollte. Deshalb stand hinter dem Fortbestand des ASV Hamburg ein großes Fragezeichen, jedoch geht es weiter. Bei Transfermarkt hat sich Sportchef Ghazi Mustapha entsprechend geäußert. Die Verantwortlichen haben den Kader im Winter kräftig umgebaut.

ASV Hamburg trennt sich von Spielern „Natürlich haben wir uns in der Winterpause Gedanken gemacht. Das ist doch ganz klar und auch ganz normal. Denn wir konnten mit den Ergebnissen und dem Tabellenstand ja nicht zufrieden sein“, erklärt Mustapha. „Wir werden gestärkt aus der Hinrunde rausgehen – und nehmen den Kopf wieder hoch.“ Dass das Mannschaftsgefüge nicht zu 100 Prozent in Ordnung war, lässt sich neben den Leistungen auch an folgender Aussage des Funktionärs ableiten: „Von vielen Spielern haben wir uns ganz bewusst getrennt, andere haben sich selbst neu orientiert.“ Für die Rückrunde hat der Afghanische Sportverein den Kader mächtig umgekrempelt (siehe unten) und will mit einem neuen Mix aus Talenten und Erfahrung die Saison bestmöglich zu Ende bringen, um dann schon frühzeitig den Fokus auf den Sommer legen zu können. Ein Coup war die Verpflichtung von Oberliga-Spieler William Wachowski, der von Nikola Tesla eigentlich zum Hansa-Tabellenführer Concordia Hamburg wechseln sollte.