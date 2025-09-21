Landesliga: Klub macht Trainerwechsel offiziell

Die 0:5 (0:1)-Klatsche beim Aufsteiger Viktoria Goch war für Ex-Profi Christian Mikolajczak die letzte Partie im Amt des SV Scherpenberg. Der Landesliga-Klub hat die Trennung während des 6. Spieltags bekanntgegeben.

Mikolajczak, der für den FC Schalke 04, LR Ahlen oder Hannover 06 spielte, übernahm den Landesligisten in der Sommer-Vorbereitung im vergangenen Jahr kurzfristig, als René Lewejohann statt Scherpenberg dann doch den KFC Uerdingen trainierte. Nach Rang neun und einem Umbruch trennten sich die Verantwortlichen vom Trainer, wie der Verein mitteilte und auch FuPa veröffentlichte.

„Ich bin Miki trotz der Trennung sehr dankbar dafür, dass er die Aufgabe vor mehr als einem Jahr aus dem Stand heraus angenommen, viel Engagement und auch viel Fachwissen eingebracht hat. Das gab es so in Scherpenberg noch nie. Wir gehen sicher nicht im Streit auseinander“, erklärte Sven Schützek, Sportlicher Leiter, der NRZ und ergänzt: „Ich bin stinksauer auf die Mannschaft wegen der Nicht-Leistung. Das ist so nicht zu akzeptieren. Der Trainer hat alles versucht, das Team eigentlich gut eingestellt und auch in der Halbzeit noch eine gute Ansprache gehalten."

Die Trennung sei auch als Zeichen an die Mannschaft zu verstehen, unterstreicht der Funktionär, denn im Kader steckt mehr Potenzial als Rang zehn und acht Punkte nach sechs Spieltagen. 2023 verpasste Scherpenberg erst am letzten Spieltag den Aufstieg in die Oberliga Niederrhein. Am Mittwoch geht es im Kreispokal beim VfL Rheinhausen weiter, am Sonntag kommt der Tabellenführer SV Budberg.

Viktoria Goch – SV Scherpenberg 5:0

Viktoria Goch: Sven Schneider, Marvin Hitzek, Maximilian Fuchs, Jonathan Brilski, Alexander Möller (60. Elias Koenen), Marius Alt (79. Ben Pauls), Ahmed Miri (73. Jacob Falkhofen), Luca Palla, Gabriel Preuß (58. Niklas Zaß), Luca Plum, Florian Ortstadt (73. Andrija Kurandic) - Trainer: Florian Voss - Trainer: Kevin Wolze

SV Scherpenberg: Julian Geitz (63. Miguel Nefian), Maximilian Abel (53. Matthias Tietz), Stefan Kapuscinski, Jasin Saiti, Marcel Kretschmer, Emirhan Karaca (53. Arda Terzi), Tevfik Kücükarslan, Ali Gülcan (87. Bugra Arslanboga), Kaan Terzi, Baha Arslanboga, Vedad Music - Trainer: Deniz Günes - Trainer: Damian Raczka - Trainer: Christian Mikolajczak - Trainer: Gregor Grillemeier

Schiedsrichter: Ertugrul Usta - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Florian Ortstadt (35.), 2:0 Luca Plum (48.), 3:0 Luca Palla (59.), 4:0 Ben Pauls (80.), 5:0 Jonathan Brilski (90.+4)

Gelb-Rot: Tevfik Kücükarslan (84./SV Scherpenberg/Foulspiel)