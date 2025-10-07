Landesliga-Kicker schießt Elfer absichtlich daneben - die Hintergründe

– Foto: Matthias Reinhardt

In der Landesliga Staffel 2 trafen am Wochenende die Aufsteiger USC Altenautal und TSV Weißtal aufeinander. In der 35. Spielminute kam der Weißtaler Louis Zmitko bei einem Zweikampf im gegnerischen Strafraum zu Fall. Der Schiedsrichter entschied auf Strafstoß. Doch Zmitko selbst hatte gar kein Foul an sich gesehen und schoss vom Punkt absichtlich meterweit daneben, um von der Fehlentscheidung nicht zu profitieren. Letztlich gewannen die Gastgeber mit 1:0 und Weißtal stand mit leeren Händen da. Ein sportlich bitterer Ausgang für Weißtal. Dem absichtlich verschossenen Elfmeter trauerte aber niemand nach.

Weißtals Trainer Dennis Honig gegenüber der Lokalpresse "Siegener Zeitung". Zmitko berichtet: "Ich muss ehrlich sagen, dass ich den Ball zunächst reinschießen wollte. Dann habe ich aber gedacht: Nein, so möchtest du nicht gewinnen. Ich hatte mir den Ball außen etwas zu weit vorgelegt und wollte den Körperkontakt, der aber einfach nicht da war. Und dann wollte ich dieses Tor auch nicht haben, auch wenn es schon mein sechstes Saisontor gewesen wäre. Ich hätte mich sehr schlecht dabei gefühlt, diesen Elfmeter zu verwandeln, da muss der Fair-Play-Gedanke einfach vor allem anderen stehen."