Landesliga-Kicker schießt Elfer absichtlich daneben - die Hintergründe

In der Landesliga Staffel 2 trafen am Wochenende die Aufsteiger USC Altenautal und TSV Weißtal aufeinander. In der 35. Spielminute kam der Weißtaler Louis Zmitko bei einem Zweikampf im gegnerischen Strafraum zu Fall. Der Schiedsrichter entschied auf Strafstoß. Doch Zmitko selbst hatte gar kein Foul an sich gesehen und schoss vom Punkt absichtlich meterweit daneben, um von der Fehlentscheidung nicht zu profitieren. Letztlich gewannen die Gastgeber mit 1:0 und Weißtal stand mit leeren Händen da.
Ein sportlich bitterer Ausgang für Weißtal. Dem absichtlich verschossenen Elfmeter trauerte aber niemand nach.
"Er sagt, er sei nicht getroffen worden. Und ich bin auch fein damit, ich ziehe den Hut davor“, sagt Weißtals Trainer Dennis Honig gegenüber der Lokalpresse "Siegener Zeitung". Zmitko berichtet: "Ich muss ehrlich sagen, dass ich den Ball zunächst reinschießen wollte. Dann habe ich aber gedacht: Nein, so möchtest du nicht gewinnen. Ich hatte mir den Ball außen etwas zu weit vorgelegt und wollte den Körperkontakt, der aber einfach nicht da war. Und dann wollte ich dieses Tor auch nicht haben, auch wenn es schon mein sechstes Saisontor gewesen wäre. Ich hätte mich sehr schlecht dabei gefühlt, diesen Elfmeter zu verwandeln, da muss der Fair-Play-Gedanke einfach vor allem anderen stehen."
Zmitko bekam viel Zuspruch für diese "Fair-Play-Aktion", ist diese doch bis hoch in den Profifußball absoluter Seltenheitswert. Gibt es in den höchsten Ligen inzwischen den VAR (Video Assistant Referee), der Fehlentscheidungen bei Elfmeterpfiffen möglichst minimieren soll, kommt es im Amateurfußball jedes Wochenende zu zweifelhaften Strafstößen.
In WhatsApp-Gruppen kursiert beispielsweise von diesem Wochenende ein Video, das eine klare Schwalbe eines Akteurs des Staffel 6-Bezirksligisten TuS Holzen-Sommerberg zeigt. Nach seinem Torabschluss wirft er sich gegen den stehenden Verteidiger des SC Berchum-Garenfeld und bleibt liegen. Der Unparteiische fällt leider darauf rein, per Foulelfmeter trifft Ex-Oberliga-Akteur Hendrik Brauer zum Ausgleich. Am Ende wird die "Unfair-Play-Aktion" sogar mit dem 2:1-Derbysieg des TuS belohnt.