Landesliga-Kicker Gerg kehrt zurück: LSC startet mit Angriffswillen

Was bringt das anstehende Spieljahr für die Fußballer vom Lenggrieser SC? Die zurückliegende Saison als Gradmesser zu betrachten, würde zunächst nichts Gutes verheißen. Denn da haben die Kreisliga-Fußballer einen alles andere als wünschenswerten Start hingelegt. Das Abstiegsgespenst breitete nahezu schon seine Flügel über dem Isarstadion aus. Thomas Mürnseer übernahm für Stefan Schubert das Traineramt, und von da an ging es stetig aufwärts. Der Lenggrieser SC endete schließlich als Fünfter der Abschlusstabelle.

Es war jedoch abgesprochen, dass Mürnseer nur bis zum letzten Spieltag Lenggrieser Coach sein würde. Als Nachfolger für die nun anstehende Punkterunde erinnerten sich die Verantwortlichen an einen „alten Bekannten“: Georg Simon war schon 2021 als Assistent seines Bruders Stefan bei den Grün-Weißen. Neben einigen Nachwuchsspielern aus der Jugendabteilung bekommt der LSC-Kader auch einen Wunschkandidaten: Jakob Gerg kehrt nach zwei Jahren beim TuS Holzkirchen zu seinem Heimatverein zurück. Nach dem Wechsel in die Landesliga mussten der neue Club vor einem Jahr den Weg in die Bezirksliga antreten. „Für eine Klasse Unterschied ist mir der Aufwand, nach Holzkirchen zu fahren, einfach zu hoch“, ist einer der Gründe.

Mit den Brüdern in Lenggries kicken