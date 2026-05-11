Landesliga-Kellerkind verpflichtet Regionalliga-Erfahrung

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Der TSV Crailsheim arbeitet in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, früh an der Struktur für die kommende Saison. Mit Tom Österle verpflichtet der Verein einen Torwart aus dem Oberliga-Kader des TSV Essingen. Der 23-Jährige bringt Ausbildung, höherklassige Erfahrung und neue Konkurrenz ins Crailsheimer Torhüterteam.
Österle, Jahrgang 2003, ist 1,81 Meter groß und wurde in der Jugend beim VfB Stuttgart sowie beim VfR Aalen ausgebildet. Dort sammelte er auch seine erste Erfahrung im Herrenbereich. In der Regionalliga-Saison 2021/22 kam er für den VfR Aalen zum Einsatz, unter anderem am 14. September 2021 gegen Gießen. 2023 wechselte er zum TSV Essingen in die Oberliga Baden-Württemberg. Seitdem stehen sechs Oberliga-Spiele für ihn zu Buche, drei davon in der laufenden Runde. Die Bilanz dieser Saison: ein Sieg und zwei Unentschieden.
Für Crailsheim ist die Verpflichtung ein gezielter Schritt auf einer sensiblen Position. Der TSV steht in der Landesliga nach 26 Spielen mit 33 Punkten auf Rang zwölf. Der Abstand zur Gefahrenzone ist vorhanden, aber nicht komfortabel. Während SKV Rutesheim und FV Löchgau an der Spitze enteilt sind, bleibt im unteren Tabellenbereich jeder Punkt von Bedeutung. Genau in diesem Umfeld kann ein Torwart mit Ruhe, guter Ausbildung und Erfahrung aus höheren Klassen Gewicht bekommen.
Österle kommt aus einer Essinger Mannschaft, die in der Oberliga mit 53 Punkten auf Platz fünf steht und damit in einem deutlich anderen Tabellenumfeld spielt. Crailsheim holt sich also nicht nur einen jungen Keeper, sondern einen Spieler, der Konkurrenz auf höherem Niveau kennt. Für das Torhüter-Gespann bedeutet seine Verpflichtung neue Qualität und zusätzlichen Druck. Für den Verein ist sie zugleich ein Zeichen, dass die Planungen für 2026/27 nicht von Stillstand, sondern von gezielter Verstärkung geprägt sind.