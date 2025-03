Landesliga: Kellerduell am Hessenhaus

Bingen. Mit der Wintervorbereitung war Patrick Joerg sehr zufrieden. Der Übungsleiter von Landesligist Hassia Bingen konstatierte vor dem Pflichtspielauftakt am Sonntag (15 Uhr) auf dem Kunstrasen an der Rundsporthalle im Kellerduell gegen Fortuna Mombach eine sehr gute Trainingsbeteiligung. Und vor allem: „Die Kommunikation im Team passt. Wir ziehen an einem Strang.“ Vom Papier her trifft am Sonntag im Spiel des Vorletzten gegen den Letzten die bislang erfolgloseste Offensive der Liga auf die löchrigste Abwehr. Allerdings hat sich in den letzten Wochen des vergangenen Jahres am Hessenhaus mit dem Trainerwechsel vieles geändert.