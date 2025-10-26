Landesliga: Kein Sieger im Verfolgerduell

Worms/Gimbsheim. Der SV Gimbsheim und der SVW Mainz haben im Verfolgerduell 1:1 gespielt und bleiben damit in Schlagdistanz zu Tabellenführer SV Büchelberg. Die zweite Mannschaft der Wormatia unterlag Zuhause der SpVgg. Ingelheim und verpasste den Sprung ins obere Tabellendrittel. Über Punkte im Kampf gegen den Abstieg freuen sich sowohl Neuhausen als auch die TSG Pfeddersheim.

Auf dem schwer bespielbaren Rasenplatz erwischte der TuS den besseren Start: Nach einem Eckball konnte Steven Junkert (4.) am zweiten Pfosten einköpfen. Nach einem Pass in die Tiefe von Luca Cekic traf Jonas Frey (43). Kurz vor der Pause zum 2:0. „Ärgerlich“, so Stark, dass die Gäste aber noch vor dem Seitenwechsel durch Laurent Laturner (45.) zum Anschlusstreffer kamen. Nach Wiederanpfiff machten die Südpfälzer Druck, für Neuhausen ergaben sich Konterchancen. In der Schlussphase verabschiedeten sich die Neuhausener Alexander Folk (80. Gelb-Rot) und Dominik Amrugiewicz (83. Zeitstrafe) vorzeitig. In Gefahr geriet der dritte Saisonsieg der TuSler trotz der doppelten Unterzahl nicht. Stark: „Die Jungs haben sich gut gewehrt. Einsatz und Wille haben heute gepasst.“

Der SVG und Weisenau fabrizierten einmal mehr ihr „Standardergebnis“, so SV-Trainer Steven Jones: ein Unentschieden. Den besseren Start erwischten dabei die Gäste. Patrick Unger brachte den Ball aus spitzem Winkel aufs Tor, Gimbsheims Yasin Yildiz (8.) bugsierte ihn beim Rettungsversuch hinter die Linie. Jones: „Diesem Gegentor sind wir dann 85 Minuten hinterhergelaufen. Wir waren geduldig, hatten mehr Spielanteile und die ein oder andere Großchance.“ Doch erst in der 87. Minute platzte der Knoten, nachdem Ali Aslan eine Kombination über Reda Chkifa und Piero Fragomeli veredeln konnte. „Aufgrund des späten Zeitpunktes des Tores sind wir mit dem Punkt zufrieden. Ich kann den Jungs heute nichts vorwerfen“, so Jones.

Der TSG ist der erste Auswärtssieg in dieser Runde geglückt. In einer guten ersten Halbzeit war es zweimal Fabrizio Moncada, der als Vorlagengeber glänzte. In der 14. Minute bereitete er per Freistoß den Führungstreffer durch Fabian Herchenhan vor, kurz vor dem Seitenwechsel landete sein Flankenball auf dem Kopf von Dominick Schwarz (45.), der zum 2:1 traf. Dazwischen hatte Marc-Lucas Lechner (39.) per direkt verwandeltem Freistoß den Ausgleich erzielt. Nach dem Seitenwechsel agierte Phönix in der Offensive stark, Leon Guth im Pfeddersheimer Tor war aber nicht mehr zu überwinden. „Am Ende kein unverdienter Sieg für uns“, fand der TSG-Vorsitzende Rolf Emrich.

Die Ingelheimer Jonas Becker (7.) und Fabian Commes (36.) bestraften früh Ballverluste der Wormser und konnten Zuspiele über die Abwehrkette des VfR zu Toren verwerten. Commes (36.) legte später das dritte Tor für die Spielvereinigung nach. Das zwischenzeitliche 1:2 durch Emir Kolbüken (31.) blieb ein Strohfeuer, da Ingelheim die „Basics“, so VfR-Coach Björn Weisenborn, besser draufhatte: „Die waren kämpferisch stark und uns in den Zweikämpfen überlegen.“ Auch in Überzahl – Torschütze Becker (46.) hatte Gelb-Rot gesehen – gelang der Platzelf keine Aufholjagd. Erst in der 91. Minute traf Fabiano Genna zum 2:3-Endstand. Weisenborn: „Ingelheim hat den Sieg heute verdient.“





