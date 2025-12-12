Landesliga-Keeper wechselt, Verbandsliga-Erfahrung für Kreisligisten

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Dieser Transfer wurde auf FuPa eingetragen:

Der 22-jährige Phil Schmidt wechselt von Landesligist TV Echterdingen zum OFK Beograd Stuttgart in die Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen. Schmidt kam im Sommer vom VfL Sindelfingen nach Echterdingen und wechselte damit innerhalbt der Landesliga Württemberg, Staffel 2. In der Vergangenheit war Schmidt außerdem für den SKV Rutesheim am Ball. Der Mittelfeldspieler sammelte in Sindelfingen bereits Erfahrung in der Verbandsliga. In der vergangenen Landesliga-Spielzeit stand Schmidt beim VfL 15 Mal auf dem Platz und war an zwei Treffern direkt beteiligt. Nun verstärkt er zum zweiten Saisonhälfte den OFK Beograd Stuttgart, der derzeit auf dem ersten Rang der Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen steht.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

1. FC Altburg

Dieser Transfer wurde auf FuPa eingetragen:

Von 2021 bis zum Sommer des aktuellen Jahres war Maksim Hoelper für den VfL Nagold am Ball. Teilweise für die zweite Mannschaft in der Landesliga, aber auch für die zweite Elf in der Bezirksliga Nordschwarzwald. Der 21-jährige Torhüter wechselt nun in der aktuellen Winterpause zum 1. FC Altburg in die Bezirksliga Nordschwarzwald. Altburg spielt in der Hinrunde eine wichtige Rolle und steht zur Saisonhalbzeit auf dem vierten Rang und damit in Schlagdistanz zu den vorderen Plätzen.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++