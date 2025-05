Landesliga-Keeper wechselt in die Kreisliga und neues Trainerteam

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

TSV Wendlingen (Kreisliga A1 Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Der TSV Wendlingen stellt frühzeitig die Weichen für die kommende Spielzeit:

Zur Saison 2025/2026 übernimmt Aleksandar Kalic das Amt des Cheftrainers der Aktiven Fußballmannschaft. Kalic bringt umfassende Erfahrung aus höheren Spielklassen wie der Verbands- und Landesliga mit. Als ausgebildeter Sportlehrer und Inhaber der UEFA-A-Lizenz ist er fachlich bestens qualifiziert, um die ambitionierten Ziele des Vereins zu begleiten und weiterzuentwickeln. Unterstützt wird er Manuel Wagner, der dem Team als Co-Trainer treu bleibt. Manu kennt den TSV Wendlingen und die Mannschaft bestens und sorgt somit für wertvolle Kontinuität im Team. Neu im Trainerstab ist Dominik Wolf, der künftig als Spielertrainer agieren wird. Dominik ist ein echtes Vereinsurgestein – seit der Jugend beim TSV, steht er wie kaum ein anderer für Identifikation und Leidenschaft. Abgerundet wird das neue Trainer-Team durch Berkay Karaman, der ab der kommenden Saison als Torwarttrainer fungiert. Mit seiner Expertise wird er gezielt zur Weiterentwicklung unserer Torhüter beitragen.

Auch bei unserer Zweiten Mannschaft stehen zur kommenden Saison personelle Veränderungen im Trainerteam an: Luigi Buca bleibt dem Team als Trainer erhalten und wird weiterhin mit seiner ruhigen, besonnenen Art sowie großem Engagement vorangehen.

Neu an seiner Seite ist Nicola De Caro, der als Trainer neu ins Team stößt. Nico bringt wertvolle Erfahrung mit – zuletzt war er im Jugendbereich des TSV Ötlingen aktiv, zuvor bereits gemeinsam mit Luigi Buca beim TSV Wendlingen tätig. Ebenfalls Teil des Trainerteams bleibt Berkay Karaman, der auch in der neuen Saison als Torwarttrainer fungiert und unsere Keeper gezielt weiterentwickeln wird. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Trainerduo und wünschen dem gesamten Team eine erfolgreiche Saison!

TSV Sickenhausen (Kreisliga A2 Alb)

Weitere Leistungsträger bleiben dem TSV treu. Die Planungen für die kommende Saison laufen auf Hochtouren und mittlerweile sind fast alle Gespräche in den eigenen Reihen erfolgreich abgeschlossen. Wir informieren Euch Stück für Stück über alle Verlängerungen: Anton Kandlbinder, Laurin Biedritzky, Nico Heizmann, Julius Raiser. Jeder Einzelne bringt ganz unterschiedliche Qualitäten ins Spiel ein, aber eine Eigenschaft vereint alle vier: Absolute Maschinen! Sie fressen Kilometer zum Frühstück und hauen sich überall rein.

