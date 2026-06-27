Landesliga-Kapitän wechselt zum Absteiger aus der Oberliga Der 1. Göppinger SV verpflichtet Max Schlotterbeck vom TSV Köngen. von red · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Eibner / Verein

Der personelle Umbruch beim 1. Göppinger SV nimmt weiter Konturen an. Nach dem Abstieg aus der Oberliga Baden-Württemberg treibt der Verein seine Planungen für die Verbandsliga konsequent voran und hat mit Max Schlotterbeck einen offensiven Außenbahnspieler verpflichtet, der Führungsqualitäten und nachgewiesene Offensivstärke vereint.

Mit dem 24-Jährigen kommt ein Spieler vom TSV Köngen nach Göppingen, der in den vergangenen Jahren nicht nur sportlich überzeugte, sondern auch als langjähriger Kapitän Verantwortung übernahm. Diese Rolle prägte ihn auf und neben dem Platz. Nach Vereinsangaben zählt insbesondere seine Mentalität zu den Eigenschaften, die den Ausschlag für die Verpflichtung gaben. Auch seine Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. In den vergangenen drei Spielzeiten sammelte Schlotterbeck in 81 Pflichtspielen insgesamt 61 Scorerpunkte. Mit 29 Toren und 32 Vorlagen unterstreicht der Offensivakteur gleichermaßen seine Abschlussstärke wie seine Qualitäten als Vorbereiter. Hinzu kommen seine Schnelligkeit, hohe Laufbereitschaft und seine Bereitschaft, sich konsequent in den Dienst der Mannschaft zu stellen.

Die sportliche Leitung des 1. Göppinger SV hebt genau diese Mischung hervor. Neben den Offensivwerten habe vor allem beeindruckt, wie selbstverständlich Schlotterbeck als Kapitän Verantwortung übernommen habe. Spieler dieses Profils seien für eine erfolgreiche Mannschaft von besonderer Bedeutung. Entsprechend groß ist die Freude darüber, dass sich der Außenbahnspieler für den Wechsel nach Göppingen entschieden hat. Auch Schlotterbeck selbst blickt mit Zuversicht auf seine neue Aufgabe. Die Gespräche mit dem Verein hätten ihm von Beginn an ein gutes Gefühl vermittelt. Nun wolle er sich sportlich weiterentwickeln und seinen Beitrag dazu leisten, dass die Mannschaft ihre Ziele erreicht.