Landesliga-Kapitän wechselt nach Mietingen, Torhüter wird Co-Trainer

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Der SV Mietingen (Landeslig Staffel 4) kann gleich vier Neuzugänge präsentieren. Mittelfeldspieler Luis Städele (17) kommt aus der A-Jugend des FV Olympia Laupheim zum SVM, Torwart Moritz Halder (19) wechselt von der A-Jugend der SG FC Wacker Biberach/Mettenberg/Rissegg und Abwehrspieler Niklas Haag (19) von der U19 des FC Memmingen komplettiert das junge Trio. Zudem konnte sich der SVM mit Raphael Geiger (28) verstärken, der erfahrene Mittelfelspieler war zuletzt Kapitän beim Landesligaabsteiger FV Biberach und spielte dort schon seit der Saison 19/20.
Auf der anderen Seite muss Mietingen auch mit Torhüter Nico Wiemer (FC Mittelbiberach, Kreisliga A2 Oberschwaben), Benjamin Schirmer (SG Oberdischingen/Ersingen, Kreisliga A1 Donau/Iller), Ricardo Jerg (pausiert) und Christian Glaser (Karriereende) insgesamt vier Abgänge verkraften.
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Der Bezirksligist kann mit Torhüter Benjamin Gralla (36) einen neuen Co-Spielertrainer präsentieren. Gralla spielte seit der Saison 14/15 beim Verbandsligaabstieger SSV Ehingen-Süd und wird den Verein damit nach vielen Jahren verlassen. Als weiterer Torwart wurde Filip Puskaric (20) vom FC Hüttisheim (Bezirksliga Donau/Iller) verpflichtet. Zudem wechseln die Abwehrspieler Phil Garieri Stadler (20) vom FV Olympia Laupheim (Landesliga Staffel 4) und Christoph Böhringer von der TSG Achstetten (Kreisliga A3 Oberschwaben) zum SV Sulmetingen.