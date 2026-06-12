 2026-06-12T06:52:44.557Z

Ligavorschau

Landesliga-Kampf: Veritas und Marienfelde II im Fernduell

Der 30.Spieltag der Bezirksliga-Staffel 2 in der Vorschau

von far · Heute, 11:12 Uhr · 0 Leser
– Foto: Olaf Kapell

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BZL Berlin-Staffel 2
Stern Britz
Wittenau
Lübars
Grünauer BC

Meister steht fest: Wer folgt Delay Sports in die Landesliga?

Die Meisterfrage ist beantwortet, die Aufstiegsfrage noch nicht: Delay Sports Berlin steht bereits vor dem letzten Spieltag als Meister der Bezirksliga Staffel 2 und Aufsteiger in die Landesliga fest. Dahinter kommt es zum großen Showdown zwischen SFC Veritas 96 und FC Stern Marienfelde II. Beide Teams gehen punktgleich mit 72 Zählern in den letzten Spieltag und kämpfen um den zweiten Aufstiegsplatz.

Drei Absteiger stehen fest

Im Tabellenkeller sind die Entscheidungen dagegen bereits gefallen: Stern Britz, Traber Mariendorf und Heinersdorf steigen verbindlich in die Kreisliga ab.

So., 14.06.2026, 12:00 Uhr
Wittenauer SC Concordia
Wittenauer SC ConcordiaWittenau
1. Traber FC Mariendorf
1. Traber FC Mariendorf1.Traber FCM
12:00

Für Wittenau geht es um einen versöhnlichen Saisonabschluss im gesicherten Mittelfeld. Mariendorf steht bereits als Absteiger fest und möchte sich zumindest mit einer ordentlichen Leistung aus der Bezirksliga verabschieden.

So., 14.06.2026, 12:00 Uhr
SFC Veritas 96
SFC Veritas 96SFCV 96
SV Sparta Lichtenberg
SV Sparta LichtenbergSV Sparta II
12:00

Veritas kennt die Ausgangslage: Ein Sieg bringt den Aufstieg aus eigener Kraft. Gegen Sparta geht die Mannschaft als klarer Favorit in die Partie. Die Gastgeber wollen ihre starke Saison krönen und den letzten Schritt Richtung Landesliga gehen.

So., 14.06.2026, 15:00 Uhr
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott. II
BSV GW Neukölln 1950
BSV GW Neukölln 1950GW Neukölln
15:00

Charlottenburg hat den Klassenerhalt geschafft und will die Spielzeit positiv beenden. Neukölln kann mit einem Sieg noch einige Plätze gutmachen und peilt ebenfalls einen gelungenen Saisonabschluss an.

So., 14.06.2026, 12:00 Uhr
1. FC Lübars 1962
1. FC Lübars 1962Lübars
FC Concordia Wilhelmsruh 1895
FC Concordia Wilhelmsruh 1895Wilhelmsruh
12:00

Lübars will die Saison in der oberen Tabellenhälfte beenden und vor eigenem Publikum noch einmal überzeugen. Wilhelmsruh hat den Klassenerhalt bereits sicher und reist ohne großen Druck an.

So., 14.06.2026, 12:15 Uhr
SV Bosna Berlin 94
SV Bosna Berlin 94SV Bosna
VfB Berlin 1911
VfB Berlin 1911VfB Berlin
12:15

Zwei Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte treffen zum Saisonabschluss aufeinander. Während Bosna eine wechselhafte Rückrunde hinter sich hat, möchte der VfB Platz vier verteidigen und die Saison erfolgreich abschließen.

So., 14.06.2026, 11:30 Uhr
Delay Sports Berlin
Delay Sports BerlinDelay Sports
Grünauer BC 1917
Grünauer BC 1917Grünauer BC
11:30live

Der Meister bestreitet sein letztes Heimspiel einer überragenden Saison. Delay will sich mit einem weiteren Erfolg von seinen Anhängern verabschieden. Grünau reist mit einer starken Rückrunde an und möchte dem Spitzenreiter zum Saisonabschluss Paroli bieten.

So., 14.06.2026, 12:00 Uhr
SV Stern Britz 1889
SV Stern Britz 1889Stern Britz
BSV Heinersdorf
BSV HeinersdorfHeinersdorf
12:00

Beide Mannschaften stehen bereits als Absteiger fest. Dennoch wollen beide Teams ihren Anhängern zum Saisonende noch einmal ein Erfolgserlebnis schenken. Im direkten Duell geht es vor allem um einen versöhnlichen Abschied aus der Liga.

So., 14.06.2026, 12:00 Uhr
Berliner TSC
Berliner TSCBerliner TSC
FC Stern Marienfelde 1912
FC Stern Marienfelde 1912Marienfelde II
12:00

Stern Marienfelde steht ebenso unter enormem Druck wie Veritas. Die Gäste müssen gewinnen und gleichzeitig auf Schützenhilfe hoffen. Der Berliner TSC hat den Klassenerhalt geschafft und kann befreit aufspielen. Für Stern zählt ausschließlich der Dreier.

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