Landesliga-Kampf: Veritas und Marienfelde II im Fernduell

Meister steht fest: Wer folgt Delay Sports in die Landesliga?
Die Meisterfrage ist beantwortet, die Aufstiegsfrage noch nicht: Delay Sports Berlin steht bereits vor dem letzten Spieltag als Meister der Bezirksliga Staffel 2 und Aufsteiger in die Landesliga fest. Dahinter kommt es zum großen Showdown zwischen SFC Veritas 96 und FC Stern Marienfelde II. Beide Teams gehen punktgleich mit 72 Zählern in den letzten Spieltag und kämpfen um den zweiten Aufstiegsplatz.
Drei Absteiger stehen fest
Im Tabellenkeller sind die Entscheidungen dagegen bereits gefallen: Stern Britz, Traber Mariendorf und Heinersdorf steigen verbindlich in die Kreisliga ab.
Für Wittenau geht es um einen versöhnlichen Saisonabschluss im gesicherten Mittelfeld. Mariendorf steht bereits als Absteiger fest und möchte sich zumindest mit einer ordentlichen Leistung aus der Bezirksliga verabschieden.
Veritas kennt die Ausgangslage: Ein Sieg bringt den Aufstieg aus eigener Kraft. Gegen Sparta geht die Mannschaft als klarer Favorit in die Partie. Die Gastgeber wollen ihre starke Saison krönen und den letzten Schritt Richtung Landesliga gehen.
Charlottenburg hat den Klassenerhalt geschafft und will die Spielzeit positiv beenden. Neukölln kann mit einem Sieg noch einige Plätze gutmachen und peilt ebenfalls einen gelungenen Saisonabschluss an.
Lübars will die Saison in der oberen Tabellenhälfte beenden und vor eigenem Publikum noch einmal überzeugen. Wilhelmsruh hat den Klassenerhalt bereits sicher und reist ohne großen Druck an.
Zwei Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte treffen zum Saisonabschluss aufeinander. Während Bosna eine wechselhafte Rückrunde hinter sich hat, möchte der VfB Platz vier verteidigen und die Saison erfolgreich abschließen.
Der Meister bestreitet sein letztes Heimspiel einer überragenden Saison. Delay will sich mit einem weiteren Erfolg von seinen Anhängern verabschieden. Grünau reist mit einer starken Rückrunde an und möchte dem Spitzenreiter zum Saisonabschluss Paroli bieten.
Beide Mannschaften stehen bereits als Absteiger fest. Dennoch wollen beide Teams ihren Anhängern zum Saisonende noch einmal ein Erfolgserlebnis schenken. Im direkten Duell geht es vor allem um einen versöhnlichen Abschied aus der Liga.
Stern Marienfelde steht ebenso unter enormem Druck wie Veritas. Die Gäste müssen gewinnen und gleichzeitig auf Schützenhilfe hoffen. Der Berliner TSC hat den Klassenerhalt geschafft und kann befreit aufspielen. Für Stern zählt ausschließlich der Dreier.
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