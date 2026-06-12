Landesliga-Kampf: Veritas und Marienfelde II im Fernduell

– Foto: Olaf Kapell

Meister steht fest: Wer folgt Delay Sports in die Landesliga?

Die Meisterfrage ist beantwortet, die Aufstiegsfrage noch nicht: Delay Sports Berlin steht bereits vor dem letzten Spieltag als Meister der Bezirksliga Staffel 2 und Aufsteiger in die Landesliga fest. Dahinter kommt es zum großen Showdown zwischen SFC Veritas 96 und FC Stern Marienfelde II. Beide Teams gehen punktgleich mit 72 Zählern in den letzten Spieltag und kämpfen um den zweiten Aufstiegsplatz.

Drei Absteiger stehen fest

Im Tabellenkeller sind die Entscheidungen dagegen bereits gefallen: Stern Britz, Traber Mariendorf und Heinersdorf steigen verbindlich in die Kreisliga ab.