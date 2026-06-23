Landesliga: Jetzt stehen der Spielplan und die Eröffnungsspiele fest

*Die zeitgenauen Ansetzungen werden im Rahmen der Spielgruppentagung am 26. Juni festgezurrt
Landesliga Nordost: Bezirksliga-Meister FCK gastiert zum Eröffnungsspiel beim TSV Nürnberg-Buch
Das Eröffnungsspiel der Landesliga Nordost bestreiten der TSV Nürnberg-Buch und der 1. FC Kalchreuth. Anpfiff ist am Donnerstag, den 16. Juli um 18.30 Uhr.
Alle Partien des 1. Spieltags im Überblick*
- Do, 16. Juli, 18:30 Uhr: TSV Nürnberg-Buch – 1. FC Kalchreuth (Eröffnungsspiel)
- Fr., 17. Juli, 19:00 Uhr: ATSV Erlangen – SpVgg Jahn Forchheim
- Fr., 17. Juli, 19:00 Uhr: 1. SC Feucht – 1. FC Herzogenaurach
- Sa., 18. Juli, 14:00 Uhr: FC Eintracht Münchberg – SC Großschwarzenlohe
- Sa., 18. Juli, 14:00 Uhr: FC Wendelstein – ASV Weisendorf
- So., 19. Juli, 15:00 Uhr: SG Quelle Fürth – SC 04 Schwabach
- Di., 21. Juli, 19:00 Uhr: SpVgg Mögeldorf – TSC Neuendettelsau
- Di., 21. Juli, 19:00 Uhr: SV Buckenhofen – FSV Erlangen-Bruck
- Di., 21. Juli, 19:00 Uhr: SV Unterreichenbach – SpVgg Bayreuth 2
*Die zeitgenauen Ansetzungen werden im Rahmen der Spielgruppentagung am 26. Juni festgezurrt.
Landesliga Mitte: 1. FC Passau eröffnet Saison 2026/27 gegen die DJK Vornbach
Das Eröffnungsspiel der Landesliga Mitte bestreiten der 1. FC Passau und die DJK Vornbach. Anpfiff ist am Mittwoch, den 15. Juli um 19 Uhr.
Alle Partien des 1. Spieltags im Überblick*
- Mi. 15. Juli, 19 Uhr: 1. FC Passau – DJK Vornbach (Eröffnungsspiel)
- Fr., 17. Juli, 19:00 Uhr: FC Sturm Hauzenberg – SV Türk Gücü Straubing
- Fr., 17. Juli, 19:00 Uhr: TSV Kareth-Lappersdorf – SV Schwandorf-Ettmannsdorf
- Sa., 18. Juli, 14:15 Uhr: TSV Bad Abbach – FC Tegernheim
- Sa., 18. Juli, 16:00 Uhr: TSV Bogen – 1. FC Bad Kötzting
- So., 19. Juli, 15:30 Uhr: ASV Burglengenfeld – SV Grainet
- Di., 21. Juli, 18:30 Uhr: SpVgg Lam – SC Luhe-Wildenau
- Di., 21. Juli, 18:30 Uhr: FC Dingolfing – TSV Seebach
- Di., 21. Juli, 18:30 Uhr: SV Wenzenbach – FC Amberg
*Die zeitgenauen Ansetzungen werden im Rahmen der Spielgruppentagung am 30. Juni festgezurrt.
Landesliga Südwest: Jetzendorf gegen VfR Neuburg starten Saison 2026/27
Das Eröffnungsspiel der Landesliga Südwest bestreiten der VfR Neuburg und der TSV Jetzendorf. Anpfiff ist am Donnerstag, den 16. Juli um 18.30 Uhr.
Alle Partien des 1. Spieltags im Überblick*
- Do, 16. Juli, 18:30 Uhr: VfR Neuburg/Donau – TSV Jetzendorf (Eröffnungsspiel)
- Sa., 18. Juli, 14:00 Uhr: FV Illertissen 2 – Türkspor Augsburg
- Sa., 18. Juli, 14:00 Uhr: TSV Rain/Lech – SV Cosmos Aystetten
- Sa., 18. Juli, 14:00 Uhr: TSV Bobingen – TSV 1909 Gersthofen
- Sa., 18. Juli, 14:00 Uhr: FC Kempten – 1. FC Sonthofen
- Sa., 18. Juli, 16:00 Uhr: TSV 1860 Weißenburg – SV Manching
- So., 19. Juli, 12:30 Uhr: FC Memmingen 2 – SC Olching
- Di., 21. Juli, 18:30 Uhr: TSV Aindling – FC Stätzling
- Di., 21. Juli, 18:30 Uhr: VfB Durach – TSV 1865 Dachau
*Die zeitgenauen Ansetzungen werden im Rahmen der Spielgruppentagung am 4. Juli festgezurrt.
Landesliga Südost: Saison 2026/27 wird in Freilassing eröffnet
Das Eröffnungsspiel der Landesliga Südost bestreiten der ESV Freilassing und der TSV Kastl. Anpfiff ist am Donnerstag, den 16. Juli um 19 Uhr.
Alle Partien des 1. Spieltags im Überblick*
- Do, 16. Juli, 19 Uhr: ESV Freilassing – TSV Kastl (Eröffnungsspiel)
- Fr., 17. Juli, 19:30 Uhr: VfB Forstinning – TSV Grünwald
- Fr., 17. Juli, 19:30 Uhr: FC Unterföhring – FC Wacker München
- Sa., 18. Juli, 13:00 Uhr: FC Moosinning – SV Nord Lerchenau
- Sa., 18. Juli, 14:00 Uhr: Türkgücü München – VfB Hallbergmoos
- Sa., 18. Juli, 15:30 Uhr: TSV Murnau 1865 – SV Planegg-Krailling
- So., 19. Juli, 12:30 Uhr: FC Schwabing – SSV Eggenfelden
- Di., 21. Juli, 18:30 Uhr: SV Aubing – SpVgg Unterhaching 2
- Di., 21. Juli, 19:00 Uhr: SB Chiemgau Traunstein – Kirchheimer SC
*Die zeitgenauen Ansetzungen werden im Rahmen der Spielgruppentagung am 4. Juli festgezurrt.