Landesliga: Jetzt stehen der Spielplan und die Eröffnungsspiele fest

*Die zeitgenauen Ansetzungen werden im Rahmen der Spielgruppentagung am 26. Juni festgezurrt

Landesliga Nordost: Bezirksliga-Meister FCK gastiert zum Eröffnungsspiel beim TSV Nürnberg-Buch

Das Eröffnungsspiel der Landesliga Nordost bestreiten der TSV Nürnberg-Buch und der 1. FC Kalchreuth. Anpfiff ist am Donnerstag, den 16. Juli um 18.30 Uhr.

Alle Partien des 1. Spieltags im Überblick*

Do, 16. Juli, 18:30 Uhr: TSV Nürnberg-Buch – 1. FC Kalchreuth (Eröffnungsspiel)

Fr., 17. Juli, 19:00 Uhr: ATSV Erlangen – SpVgg Jahn Forchheim

Fr., 17. Juli, 19:00 Uhr: 1. SC Feucht – 1. FC Herzogenaurach

Sa., 18. Juli, 14:00 Uhr: FC Eintracht Münchberg – SC Großschwarzenlohe

Sa., 18. Juli, 14:00 Uhr: FC Wendelstein – ASV Weisendorf

So., 19. Juli, 15:00 Uhr: SG Quelle Fürth – SC 04 Schwabach

Di., 21. Juli, 19:00 Uhr: SpVgg Mögeldorf – TSC Neuendettelsau

Di., 21. Juli, 19:00 Uhr: SV Buckenhofen – FSV Erlangen-Bruck

Di., 21. Juli, 19:00 Uhr: SV Unterreichenbach – SpVgg Bayreuth 2

*Die zeitgenauen Ansetzungen werden im Rahmen der Spielgruppentagung am 26. Juni festgezurrt.

Landesliga Mitte: 1. FC Passau eröffnet Saison 2026/27 gegen die DJK Vornbach

Das Eröffnungsspiel der Landesliga Mitte bestreiten der 1. FC Passau und die DJK Vornbach. Anpfiff ist am Mittwoch, den 15. Juli um 19 Uhr.

Alle Partien des 1. Spieltags im Überblick*

Mi. 15. Juli, 19 Uhr: 1. FC Passau – DJK Vornbach (Eröffnungsspiel)

Fr., 17. Juli, 19:00 Uhr: FC Sturm Hauzenberg – SV Türk Gücü Straubing

Fr., 17. Juli, 19:00 Uhr: TSV Kareth-Lappersdorf – SV Schwandorf-Ettmannsdorf

Sa., 18. Juli, 14:15 Uhr: TSV Bad Abbach – FC Tegernheim

Sa., 18. Juli, 16:00 Uhr: TSV Bogen – 1. FC Bad Kötzting

So., 19. Juli, 15:30 Uhr: ASV Burglengenfeld – SV Grainet

Di., 21. Juli, 18:30 Uhr: SpVgg Lam – SC Luhe-Wildenau

Di., 21. Juli, 18:30 Uhr: FC Dingolfing – TSV Seebach

Di., 21. Juli, 18:30 Uhr: SV Wenzenbach – FC Amberg

*Die zeitgenauen Ansetzungen werden im Rahmen der Spielgruppentagung am 30. Juni festgezurrt.

Landesliga Südwest: Jetzendorf gegen VfR Neuburg starten Saison 2026/27