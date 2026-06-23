 2026-06-22T14:49:50.746Z

Allgemeines

Landesliga: Jetzt stehen der Spielplan und die Eröffnungsspiele fest

Vorläufiger Spielplan der Saison 2026/27 +++ Eröffnungsspiele der Landesliga steigen am Mittwoch und Donnerstag

von pm/btfm · Heute, 10:09 Uhr · 0 Leser
Zuschlag für die Landesliga Südost: Beim ESV Freilassing steigt das Eröffnungsspiel der Südost-Staffel.
Zuschlag für die Landesliga Südost: Beim ESV Freilassing steigt das Eröffnungsspiel der Südost-Staffel. – Foto: mb.presse / Butzhammer

Verlinkte Inhalte

Landesliga Nordost
Landesliga Nordwest
Landesliga Mitte
Landesliga Südost
Landesliga Südwest

Die fünf Landesligen in Bayern starten am 15. Juli und 16. Juli in die Saison 2026/27. Ein Überblick über den 1. Spieltag und die Eröffnungsspiele.

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat heute die vorläufigen Spielpläne für die Landesliga-Saison 2026/27 veröffentlicht. Die Übersicht über den kompletten ersten Spieltag der Landesliga Mitte, Nordost, Nordwest, Südost und Südwest.

Landesliga Nordwest: Bezirksliga-Aufsteiger und Bayernliga-Absteiger bestreiten Auftakt

Das Eröffnungsspiel der Landesliga Nordwest bestreiten der SC Sylvia Ebersdorf und der FC Coburg. Anpfiff ist am Mittwoch, den 15. Juli um 18.30 Uhr.

Alle Partien des 1. Spieltags im Überblick*

  • Mi. 15. Juli, 19 Uhr: SC Sylvia Ebersdorf – FC Coburg (Eröffnungsspiel)
  • Sa., 18. Juli, 14:00 Uhr: TSV Mönchröden – DJK Hain
  • Sa., 18. Juli, 15:00 Uhr: TSV Eisingen – TSV Aubstadt 2
  • Sa., 18. Juli, 15:00 Uhr: TSV Windeck 1861 Burgebrach – TSV Karlburg
  • Sa., 18. Juli, 15:00 Uhr: FT Schweinfurt – TuS 1893 Aschaffenburg-Leider
  • Sa., 18. Juli, 16:00 Uhr: SpVgg Hösbach-Bahnhof – SV Vatan Spor Aschaffenburg
  • So., 19. Juli, 15:00 Uhr: TuS Frammersbach – DJK Schwebenried/Schwemmelsbach
  • Di., 21. Juli, 18:30 Uhr: 1. FC 06 Bad Kissingen – TSV Abtswind
  • Di., 21. Juli, 18:30 Uhr: SV Alemannia Haibach – TuS Röllbach

*Die zeitgenauen Ansetzungen werden im Rahmen der Spielgruppentagung am 26. Juni festgezurrt

Landesliga Nordost: Bezirksliga-Meister FCK gastiert zum Eröffnungsspiel beim TSV Nürnberg-Buch

Das Eröffnungsspiel der Landesliga Nordost bestreiten der TSV Nürnberg-Buch und der 1. FC Kalchreuth. Anpfiff ist am Donnerstag, den 16. Juli um 18.30 Uhr.

Alle Partien des 1. Spieltags im Überblick*

  • Do, 16. Juli, 18:30 Uhr: TSV Nürnberg-Buch – 1. FC Kalchreuth (Eröffnungsspiel)
  • Fr., 17. Juli, 19:00 Uhr: ATSV Erlangen – SpVgg Jahn Forchheim
  • Fr., 17. Juli, 19:00 Uhr: 1. SC Feucht – 1. FC Herzogenaurach
  • Sa., 18. Juli, 14:00 Uhr: FC Eintracht Münchberg – SC Großschwarzenlohe
  • Sa., 18. Juli, 14:00 Uhr: FC Wendelstein – ASV Weisendorf
  • So., 19. Juli, 15:00 Uhr: SG Quelle Fürth – SC 04 Schwabach
  • Di., 21. Juli, 19:00 Uhr: SpVgg Mögeldorf – TSC Neuendettelsau
  • Di., 21. Juli, 19:00 Uhr: SV Buckenhofen – FSV Erlangen-Bruck
  • Di., 21. Juli, 19:00 Uhr: SV Unterreichenbach – SpVgg Bayreuth 2

*Die zeitgenauen Ansetzungen werden im Rahmen der Spielgruppentagung am 26. Juni festgezurrt.

Landesliga Mitte: 1. FC Passau eröffnet Saison 2026/27 gegen die DJK Vornbach

Das Eröffnungsspiel der Landesliga Mitte bestreiten der 1. FC Passau und die DJK Vornbach. Anpfiff ist am Mittwoch, den 15. Juli um 19 Uhr.

Alle Partien des 1. Spieltags im Überblick*

  • Mi. 15. Juli, 19 Uhr: 1. FC Passau – DJK Vornbach (Eröffnungsspiel)
  • Fr., 17. Juli, 19:00 Uhr: FC Sturm Hauzenberg – SV Türk Gücü Straubing
  • Fr., 17. Juli, 19:00 Uhr: TSV Kareth-Lappersdorf – SV Schwandorf-Ettmannsdorf
  • Sa., 18. Juli, 14:15 Uhr: TSV Bad Abbach – FC Tegernheim
  • Sa., 18. Juli, 16:00 Uhr: TSV Bogen – 1. FC Bad Kötzting
  • So., 19. Juli, 15:30 Uhr: ASV Burglengenfeld – SV Grainet
  • Di., 21. Juli, 18:30 Uhr: SpVgg Lam – SC Luhe-Wildenau
  • Di., 21. Juli, 18:30 Uhr: FC Dingolfing – TSV Seebach
  • Di., 21. Juli, 18:30 Uhr: SV Wenzenbach – FC Amberg

*Die zeitgenauen Ansetzungen werden im Rahmen der Spielgruppentagung am 30. Juni festgezurrt.

Landesliga Südwest: Jetzendorf gegen VfR Neuburg starten Saison 2026/27

Das Eröffnungsspiel der Landesliga Südwest bestreiten der VfR Neuburg und der TSV Jetzendorf. Anpfiff ist am Donnerstag, den 16. Juli um 18.30 Uhr.

Alle Partien des 1. Spieltags im Überblick*

  • Do, 16. Juli, 18:30 Uhr: VfR Neuburg/Donau – TSV Jetzendorf (Eröffnungsspiel)
  • Sa., 18. Juli, 14:00 Uhr: FV Illertissen 2 – Türkspor Augsburg
  • Sa., 18. Juli, 14:00 Uhr: TSV Rain/Lech – SV Cosmos Aystetten
  • Sa., 18. Juli, 14:00 Uhr: TSV Bobingen – TSV 1909 Gersthofen
  • Sa., 18. Juli, 14:00 Uhr: FC Kempten – 1. FC Sonthofen
  • Sa., 18. Juli, 16:00 Uhr: TSV 1860 Weißenburg – SV Manching
  • So., 19. Juli, 12:30 Uhr: FC Memmingen 2 – SC Olching
  • Di., 21. Juli, 18:30 Uhr: TSV Aindling – FC Stätzling
  • Di., 21. Juli, 18:30 Uhr: VfB Durach – TSV 1865 Dachau

*Die zeitgenauen Ansetzungen werden im Rahmen der Spielgruppentagung am 4. Juli festgezurrt.

Landesliga Südost: Saison 2026/27 wird in Freilassing eröffnet

Das Eröffnungsspiel der Landesliga Südost bestreiten der ESV Freilassing und der TSV Kastl. Anpfiff ist am Donnerstag, den 16. Juli um 19 Uhr.

Alle Partien des 1. Spieltags im Überblick*

  • Do, 16. Juli, 19 Uhr: ESV Freilassing – TSV Kastl (Eröffnungsspiel)
  • Fr., 17. Juli, 19:30 Uhr: VfB Forstinning – TSV Grünwald
  • Fr., 17. Juli, 19:30 Uhr: FC Unterföhring – FC Wacker München
  • Sa., 18. Juli, 13:00 Uhr: FC Moosinning – SV Nord Lerchenau
  • Sa., 18. Juli, 14:00 Uhr: Türkgücü München – VfB Hallbergmoos
  • Sa., 18. Juli, 15:30 Uhr: TSV Murnau 1865 – SV Planegg-Krailling
  • So., 19. Juli, 12:30 Uhr: FC Schwabing – SSV Eggenfelden
  • Di., 21. Juli, 18:30 Uhr: SV Aubing – SpVgg Unterhaching 2
  • Di., 21. Juli, 19:00 Uhr: SB Chiemgau Traunstein – Kirchheimer SC

*Die zeitgenauen Ansetzungen werden im Rahmen der Spielgruppentagung am 4. Juli festgezurrt.