Landesliga: Ingelheimer Totalausfall von A bis Z

Speyer . Ordentlich auf die Mütze bekamen die Landesliga-Fußballer der Spvgg. Ingelheim bei Aufsteiger FC Speyer: Vor 100 Fans ging die Elf vom Blumengarten 0:6 (0:3) unter – und wartet damit weiter auf den ersten Dreier der laufenden Runde.

Cheftrainer Johanns Schön war hernach restlos bedient. „Das war leider ein kompletter Totalausfall von A bis Z“, wetterte der Gau-Algesheimer. „Wir sind früh in Rückstand geraten, was uns natürlich nicht so sonderlich gutgetan hat. Anschließend sind wir noch einmal für eine Viertelstunde oder 20 Minuten besser ins Spiel reingekommen und da hat man auch gesehen, dass wir wahrscheinlich die bessere Mannschaft gewesen wären, wenn wir unser Spiel gespielt hätten. Aber das konnten wir null auf die Kette bringen.“

Im Duell der Landesliga Ost Südwest zeigte der FC Speyer 09 eine beeindruckende Leistung gegen die SpVgg Ingelheim und gewann mit 6:0. Die Gastgeber dominierten das Spiel von Beginn an. Mit präzisen Pässen und aggressivem Pressing setzten sie die Gäste unter Druck. Die Tore fielen in regelmäßigen Abständen, wobei die Offensive des FC Speyer 09 kaum zu stoppen war. Ingelheim fand kein Mittel, um die Angriffe zu bremsen, und musste eine herbe Niederlage hinnehmen.

Die beiden einzigen Gelegenheiten für die Spielvereinigung ließen in dieser Phase Leon Reitemeyer und – nach einer Ecke – Arian Mansouri aus. „Arian hätte den Ball vom langen Fünfereck einfach nur reindrücken müssen, hat aber irgendwie die Richtung verfehlt.“ Beim 0:2 und 0:3 hätten seine Jungs „allesamt unglaublich schlecht verteidigt – da kann man wirklich keinen herausnehmen“.

Auf die Frage, wie genau er sich erkläre, dass fünf der sechs Gegentreffer im Rahmen von Doppel- oder Dreifachschlägen binnen fünf Minuten gefallen sind, zuckte Johannes Schön mit den Schultern. „Ich kann diese Frage nicht beantworten. Ich habe keine Analyse dazu.“ Allerdings habe dies auch etwas mit Mentalität zu tun.

Fakt war, dass die Ingelheimer nach dem Dreifachschlag zum 0:4, 0:5 und 0:6 umstellten. „Da haben wir geguckt, dass wir es einigermaßen irgendwie durchkriegen. Die Spieler haben sich da vielleicht auch noch mal so ein bisschen an der Ehre gepackt.“ Aber gab es denn überhaupt einen Ingelheimer, der an diesem Nachmittag eine vernünftige Leistung gezeigt hatte? Schön schüttelte den Kopf. „Nein. Allesamt nicht. Auch wenn ein Francesco Teodonno das Spiel hintenraus noch einmal ein bisschen zu führen versucht hatte – das kann man vielleicht noch etwas hervorheben.“ Das Debakel im Stenogramm: 1:0 Mirko Müller (4.), 2:0 Nico Schubert (32.), 3:0 Daniel Kopf (33.), 4:0 Niklas Helfenstein (65.), 5:0 Valentino Zuch (66.), 6:0 Müller (68.).

Spvgg. Ingelheim: Brunner; Memet (46. Commes), Zimmer (46. Becker), Reitemeyer, Pieper, Mukanya, Stavridis (65. Zay), Kurth (75. Kercher), Trost, Mansouri, Teodonno.





