Landesliga: Ingelheimer müssen weiter bangen

Für die Ingelheimer ist der Klassenverbleib noch nicht in trockenen Tüchern. – Foto: Michael Wolff

Knittelsheim. Nach dem 3:3 (1:3) beim Drittletzten TuS Knittelsheim müssen die Landesliga-Fußballer der Spvgg. Ingelheim nach dem vorletzten Spieltag um den Klassenverbleib bangen. Immerhin haben sie ihren Ein-Punkte-Vorsprung auf Phönix Schifferstadt verteidigt. Und das, obwohl sie Stress bei der Anreise hatten, weil sie auf der Autobahn am Kreuz Frankenthal standen und die Partie mit Verspätung begann.

"Wie erwartet war es ein hartes Ringen", kommentierte Ingelheims Coach Eric Oehler. "Wir haben zweimal mit zwei Toren hinten gelegen. Die Knittelsheimer haben das gut gemacht, auf Konter gespielt und hatten vorne die Grundschnelligkeit." Die Absicherung seiner Jungs sei „nicht sauber genug“ gewesen, kritisierte Oehler. "Bei den Gegentoren haben wir keine gute Figur gemacht."

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In der Pause nutzte der 42-Jährige die Gelegenheit, um Dinge nachzujustieren. Fortan war der Gast vor 350 Fans "deutlich die spielbestimmende Mannschaft", so Oehler. "Trotzdem ist Knittelsheim gefährlich geblieben. Wir mussten ja mehr oder weniger aufmachen. Bei Kontersituationen hätte es für uns auch mal in die Hose gehen können – aber letztendlich haben sich die Jungs das Unentschieden verdient erkämpft, erarbeitet und erspielt."

Oehler war hernach geschafft. "Als Trainer bist du nah am Nervenzusammenbruch oder manchmal über diese minimale Schwelle ein Stück weit drüber." In der Szene, die zum 2:0 führte, rutschte Ingelheim-Keeper Fabian Haas aus, musste verletzt raus. "Irgendwas mit der Achillessehne", so Oehler. "Gerissen ist nichts, aber das wird eng für nächste Woche. Und später haben wir auch Tom Zimmer verloren – was Muskuläres."

Erste Neuzugänge stehen fest

Unterdessen stehen die ersten Neuzugänge fest: Ilker Yüksel (Eintracht Bad Kreuznach/Mittelfeld), Ilhan Fakovic (Marienborn/Mittelfeld), Arda Parlak (TuS Marienborn U19/Innenverteidiger) und Yunus Ceyhan (TSG Planig/ Außenverteidiger).