Landesliga: Ingelheimer bleiben in der Erfolgsspur

Der geht nicht rein: Ingelheims Francesco Teodonno (rechts) vergibt gegen Phönix Schifferstadt diese Gelegenheit, trifft aber später zum 3:0. Foto: Thomas Schmidt

Ingelheim. Die Erfolgsserie der Spvgg. Ingelheim in der Landesliga Ost geht weiter: Nach dem glasklaren 4:0 (0:0)-Erfolg gegen Kellerkind Phönix Schifferstadt hat die Elf vom Blumengarten den Klassenverbleib bereits vier Spieltage vor Schluss ziemlich sicher in der Tasche.

Ingelheims Cheftrainer Eric Oehler war denn auch blendender Laune. "Es war ein hoch verdienter Sieg", schwärmte der 42-Jährige. "Da gibt es nichts dran zu deuteln. Wir waren sehr kontrolliert, sehr erwachsen und haben wenig zugelassen – eigentlich nichts." Die Vorderpfälzer hatten nach Oehlers Strichliste gerade mal einen einzigen Schuss auf den Kasten zu bieten. "Wir dagegen 16 oder 18", betonte der Übungsleiter. Die Phönix-Kicker hätten "versucht, aus wenig viel zu machen, haben den rechten Innenverteidiger einen langen Ball schlagen lassen, um so ein Laufduell vorne zu kreieren. Aber in dem Moment, wo wir es versucht haben, nach außen zu lenken, war ihnen der Zahn so ein bisschen gezogen".

Mit dem Ball am Fuß machten es die Ingelheimer vor 125 Zuschauern wieder einmal prima. Ein Sonderlob heimste Eric Schlör ein. Der junge Sechser, der seit Wochen durch seine Zweikampfstärke Bonuspunkte sammelt, hat jetzt auch noch das Toreschießen für sich entdeckt. In der 73. Minute leitete Schlör mit seinem Führungstreffer den Sieg ein. Nur fünf Minuten später sorgte der eingewechselte Ex-Gau-Algesheimer Fabian Commes für die Vorentscheidung. „Ein Fabian Commes von der Bank ist halt eine absolute Wucht“, betonte Oehler. !Das gefällt natürlich keinem Spieler, wenn er 60 Minuten auf der Bank sitzen muss. Aber wenn Fabi dann reinkommt, ist er ein absoluter Unterschiedsspieler mit seiner Wucht, seiner Präsenz und seiner Dynamik." Oehler sprach "von einem überragenden Werkzeug, dass du da als Trainer hast". Die restlichen Treffer markierten kurz vor Ultimo Francesco Teodonno (87.) und erneut Commes (90.).

Fazit des Cheftrainers: "Das sind jetzt sehr, sehr erfolgreiche Wochen, die hinter uns liegen. Natürlich wissen wir, dass es nun sehr, sehr gut aussieht. Aber eingetütet ist noch nichts." Zurücklehnen sei also im Saisonfinish keinesfalls angesagt.





