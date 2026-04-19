Landesliga: Ingelheim feiert wichtigen Dreier

Ingelheims Luca Kurth kommt gegen den Schifferstadter, Diyar Yildiz (links) zum Kopfball. Gästetorwart Samet Sevimli ist bereit. Foto: Thomas Schmidt

Ingelheim. Einen Riesenschritt in Richtung Klassenverbleib haben die Landesliga-Fußballer der Spvgg. Ingelheim gemacht. Eine Woche nach dem sehr respektablen Remis bei Topklub SV Büchelberg schaffte die Elf vom Blumengarten vor heimischer Kulisse einen locker-flockigen 4:1 (1:1)-Erfolg im Kellerduell gegen den FSV Schifferstadt.

Nach der frühen Führung durch den ziemlich treffsicheren Shootingstar Maximilian Tzieply (21.) mussten die Ingelheimer vor 167 Zuschauern am Blumengarten zwar den Ausgleich durch Diyar Yildiz schlucken (42.). Doch nach der Pause machten Goalgetter Francesco Teodonno (53., Foulelfmeter nach Foul am starken Sandro Zey), der aus der A-Klasse gekommene Stürmer Fabian Commes (79.) sowie Luca Kurth (85.) mit ihren Treffern alles klar.

„Das Fazit ist relativ einfach“, resümierte Ingelheims Coach Eric Oehler. „Ein hochverdienter Sieg – auch in der Höhe passt das so. Wir hatten sogar noch zwei hundertprozentige Chancen, die wir nicht genutzt haben.“ Die erste Hälfte habe sich „eklig“ gestaltet, so Oehler. Aber seine Jungs bissen sich prima rein in die Aufgabe. „Am Ende hat man gesehen, dass wir an diesem Tag mehr Körner hatten. Und wir hatten natürlich auch eine geile Bank, wo man mit Sicherheit jeden hätte bringen können.“

Die Ingelheimer konnten aus dem Vollen schöpfen wie ganz lange nicht mehr. „Dass wir einen vollen 20-Kader-Kader hatten, ist ein Novum“, bekräftigte Oehler. „Das war ein Riesenplus. Wir konnten so genau die Wechsel ziehen, die wir der jeweiligen Spielsituation gebraucht haben.“ Zum Beispiel konnten die Grün-Weißen mit Commes einen gefährlichen Offensivmann von der Bank bringen – der sich prompt mit einem Treffer belohnte.

„Kompliment an die Jungs – das war ein ganz wichtiger Sieg“, sagte Oehler. „Nächste Woche haben wir noch mal Schifferstadt (dann Phönix, Red.). Auch da wollen wir natürlich möglichst drei Punkte ziehen. Nach jetzt drei sehr guten Ergebnissen geht der Blick positiv in die Zukunft. Wir wollen den Klassenerhalt so früh wie es eben geht feiern – aber dafür ist noch ein Meter zu gehen.“

Spvgg. Ingelheim: Haas; Schlör, Steinmetz (63. Schmidt), Zimmer (74. Commes), Schmitt, Zey (80. Mukanya), Stavridis, Kurth, Trost, Tzieply (85. Mansouri), Teodonno (83. Auletta).





