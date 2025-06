Landesliga III kompakt: Verschmerzbare Niederlage für den FC Neustadt

Mehr Drama geht wirklich nicht. Praktisch im allerletzten Moment hätte die DJK Donaueschingen eine Saison retten können, die von Beginn an nicht hätte steiniger sein können. Alles wäre vergessen gewesen, der Klassenerhalt hätte sämtliche Mühen in Luft aufgelöst. Der Jubel der Fans wäre wohl in ganz Donaueschingen zu hören gewesen. Es lief bereits die 89. Minute, als sich Ege Öztürk in den Strafraum der Gäste dribbelte und dort zu Fall kam. Schiedsrichter Johannes Bacher zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. Sehr zum Unwillen der Gäste. Doch an dieser Entscheidung gab es nichts mehr zu rütteln.

1:1 stand es in diesem Abstiegsduell zwischen der DJK Donaueschingen und der SG Dettingen-Dingelsdorf. Mit einem Sieg würden die Gastgeber an der Spielgemeinschaft auf den drittletzten Rang vorbeiziehen und sich damit retten. Einer musste nun die Verantwortung übernehmen. Schließlich kratzte Lars Ganzhorn all seinen Mut zusammen, legte den Ball auf den Punkt – schoss – und jagte die Kugel übers Tor. In dieser Sekunde bündelte sich alles, was der Fußball auslösen kann. Trauer, Tränen oder eben pure Freude.

DJK Donaueschinngen: Karcher, Schwer, Cil (67. Szeszak), Schmidt (61. Karaki), E. Öztürk, Hölzenbein, Ganter (45. Baumeister), Karagaca, T. Öztürk, Ganzhorn (90+2. Limberger), Osada. Tore: 1:0 Öztürk (30.), 1:1 Raff (45+2). SR: Johannes Bacher. ZS: 300.