Landesliga III Kompakt: Immerhin ein Punkt für den FC Königsfeld

Durchhalten. Weitermachen. Verbessern. Am Tag nach der Niederlage beschäftigte sich Tobias Gutscher schon wieder mit der Zukunft. Doch natürlich wirkte das 0:2 beim FC Pfaffenweiler noch nach. Auch bei ihm, dem Trainer des FC Neustadt. Drei Mal zog seine Mannschaft nun den Kürzeren und steht damit auf dem letzten Tabellenplatz. Es läuft einfach nicht.

Gegen Pfaffenweiler, das Überraschungsteam der vergangenen Runde, wollte der FCN so lange wie möglich die Null halten. Nur ja nicht wieder den Kontrahenten zu Toren einladen wie in den ersten zwei Partien, als insgesamt neun Treffer eingesteckt werden mussten. Immerhin: Dieses Vorhaben gelang in den ersten 45 Minuten ganz gut. Allerdings auf Kosten der eigenen Bemühungen nach vorn, denn hier blieben die Neustädter harmlos. "Pfaffenweiler hatte kaum Möglichkeiten, aber wir ebenfalls nicht", fasste Gutscher das Geschehen zusammen.

FC Neustadt: Dengler, Haasler, da Silva Marques, Kiefer (67. Isele), Gamp, Schlegel, Brosi, Eckert, Rohrer, Orosaj (89. Balke), Waldvogel. Tore: 1:0 Höhe (61.), 2:0 Saja (88.). SR: Patriot Fazliu. ZS: 180.