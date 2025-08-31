Landesliga III Kompakt: Immerhin ein Punkt für den FC Königsfeld

Der FC Neustadt verliert auch sein drittes Spiel in der Fußball-Landesliga. Beim 0:2 gegen den FC Pfaffenweiler können sich die Hochschwarzwälder kaum eigene Chancen erspielen.
Zwar konnte der FC Königsfeld wieder nicht gewinnen, aber dieses Unentschieden darf als echtes Ausrufezeichen gewertet werden. Beim starken SC Konstanz-Wollmatingen, für viele einer der Favoriten auf den Titel, nahm die Mannschaft von Trainer Daniel Miletic immerhin einen Zähler mit. Die Gastgeber gingen in der 17. Minute durch Konstantin Hahn in Führung, doch nur sechs Minuten später konnte Felix Fehrenbach ausgleichen. Bei diesem Ergebnis blieb es bis zum Abpfiff, obwohl beide Teams noch auf die Entscheidung zu ihren Gunsten drängten.
SpVgg F.A.L. feiert deutlichen Heimsieg gegen Öhningen-Gaienhofen. Die SpVgg F.A.L. hat am Wochenende in der Landesliga einen überzeugenden 5:1-Heimsieg gegen den FC Öhningen-Gaienhofen eingefahren. Von Beginn an entwickelte sich ein lebhaftes Spiel, in dem die Hausherren früh die Initiative übernahmen. Bereits in der 2. Minute kam F.A.L. zur ersten Gelegenheit, als Huber auf Boan Cesar durchsteckte, dessen Abschluss jedoch vom Gäste-Keeper pariert wurde. Nur zwei Minuten später tauchten auch die Gäste gefährlich auf: Grieger zog aus halblinker Position ab, zielte aber knapp über das Tor. In der Folgezeit übernahm die SpVgg klar das Kommando und belohnte sich früh. In der 17. Minute verwertete Bernecker ein Zuspiel im Strafraum eiskalt zur 1:0-Führung. F.A.L. blieb am Drücker und legte nach: Nach einer starken Einzelleistung von Robin Karg über die rechte Seite köpfte erneut Bernecker in der 32. Minute zum 2:0 ein. Kurz vor der Pause bot sich Brode noch die Chance, den Vorsprung auszubauen, doch der Öhninger Keeper reagierte glänzend (42.). Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste besser ins Spiel. Ein kurz ausgeführter Eckball landete bei Antunes Simoes, der in der 57. Minute aus spitzem Winkel zum 2:1-Anschluss traf. Doch die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten: Nach einem Foul an Bernecker verwandelte Krasniqi den fälligen Strafstoß souverän zum 3:1 (72.). Damit war die Partie entschieden. In der Schlussphase zeigte die SpVgg noch einmal ihre Offensivstärke: Zunächst erhöhte Brode nach schöner Kombination mit einem sehenswerten Schlenzer auf 4:1 (85.), ehe Karg nur zwei Minuten später nach Vorarbeit von Krasniqi den 5:1-Endstand besorgte.
Tore: 1:0 Bernecker (17.), 2:0 Bernecker (32.), 2:1 Antunes Simoes (57.), 3:1 Krasniqi (72.FE), 4:1 Brode (85.), 5:1 R.Karg (87.) – SR: Braun – Z: 140
Durchhalten. Weitermachen. Verbessern. Am Tag nach der Niederlage beschäftigte sich Tobias Gutscher schon wieder mit der Zukunft. Doch natürlich wirkte das 0:2 beim FC Pfaffenweiler noch nach. Auch bei ihm, dem Trainer des FC Neustadt. Drei Mal zog seine Mannschaft nun den Kürzeren und steht damit auf dem letzten Tabellenplatz. Es läuft einfach nicht.
Gegen Pfaffenweiler, das Überraschungsteam der vergangenen Runde, wollte der FCN so lange wie möglich die Null halten. Nur ja nicht wieder den Kontrahenten zu Toren einladen wie in den ersten zwei Partien, als insgesamt neun Treffer eingesteckt werden mussten. Immerhin: Dieses Vorhaben gelang in den ersten 45 Minuten ganz gut. Allerdings auf Kosten der eigenen Bemühungen nach vorn, denn hier blieben die Neustädter harmlos. "Pfaffenweiler hatte kaum Möglichkeiten, aber wir ebenfalls nicht", fasste Gutscher das Geschehen zusammen.
FC Neustadt: Dengler, Haasler, da Silva Marques, Kiefer (67. Isele), Gamp, Schlegel, Brosi, Eckert, Rohrer, Orosaj (89. Balke), Waldvogel. Tore: 1:0 Höhe (61.), 2:0 Saja (88.). SR: Patriot Fazliu. ZS: 180.