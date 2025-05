Landesliga III kompakt: Ein Punkt für den FC Neustadt

"Das war kein gutes Spiel von uns." Sascha Waldvogel redete nicht lange um den heißen Brei herum, er hatte andere Vorstellungen von diesem so wichtigen Duell im Kampf um den Klassenerhalt. "Wir haben es nicht geschafft, die notwendige Energie auf den Platz zu bekommen, aber gerade die brauchen wir immer." Mit diesem Satz drückt Neustadts Trainer eine Gewissheit aus: Geht seine Mannschaft nicht an ihre Grenze, dann wird es in jeder Partie schwierig.

Dabei kam der FC Neustadt gut in die Begegnung, die ersten zehn Minuten bestimmte er das Geschehen. Doch im Laufe der Zeit verflüchtigte sich dieser anfängliche Elan. Mehr noch, nun drängten die Donaueschinger auf den ersten Treffer. Nur Manuel Werner war es zu verdanken, dass es beim 0:0 blieb. Neustadts Torhüter reagierte zweimal glänzend. Zunächst nach einem Freistoß und dann bei einem schnell vorgetragenen Konter der Gäste. "Einfach überragend. Mit diesen beiden Paraden hat er uns im Spiel gehalten", sprach Waldvogel seinem Goalie ein Sonderlob aus.

FC Neustadt: Werner, Haasler (80. Riesterer), Rommler, da Silva Marques, Gamp, Tritschler, Eckert, Rohrer, Orosaj, Brosi, M. Waldvogel (65. Bußhardt). SR: Christian Rose. ZS: 240.